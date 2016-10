Emre ateşledi

Maçın ilk bölümünde bizimkiler ayakkabılarını ters giymiş gibiydiler. İki pas yapamadık, top tutamadık...

Sahadaki dizilişimizde Emre Mor ve Hakan Çalhanoğlu'nun arasında 40 metre mesafe var. Biri diğerini göremiyor bile! Tolga-Topal ikilisinin önünde CanerÇalhanoğlu- Emre üçlüsünü kullansak, nasıl olurdu ki! Her neyse… Ukrayna takımı da bizim gibi 4-4-2 dizilişinde dizildi sahaya ama onlar da herkes yerli yerindeydi!. Konoplyanka ve Yarmolenko her iki kanadımızı bayağı bi hırpaladılar.

Bu görüntüye rağmen penaltı olmasa, gol atmaları zordu.

Alman hakem önce devam dediği pozisyonda yardımcısına uydu ve rakibin işini kolaylaştırdı!..

Aynı Alman, Emre Mor'a yapılan penaltıyı göz göre göre yedi, dahası beş dakika sonrasında uydurma bir faul vererek resmen sobelendi!

Yediğimiz ikinci gol skandaldı, bu seviyede böyle goller yenmez!.. İki farkı kalemizde görünce bizim çocuklar biraz da olsa gayrete geldiler.



Bu çocuk uzaylı mı!

Emre'nin yaptığı iki-üç bindirme havamızı değiştirdi... Küçük dev adam önüne gelen Ukraynalı'yı resmen dans ettirdi, çarşıya, pazara gönderdi, futboldan soğuttu vesselam.

Ukraynalılar, "Bu çocuk uzaylı mı!?" diye birbirlerine sorarken o şaşkınlık anında Ozan'ın kafa golüyle giden maça "dur" dedik evvel Allah!.

Terim ikinci yarıya Kaan Ayhan ve Tolga Ciğerci'yle başladı ardından da Volkan Şen'i sahaya sürdü...

Stoperler üçlendi böylece, çünkü Topal da geriye çekildi.

İkinci yarı başında kalemizde yaşanan tehlikeleri Volkan ve melekler yardımıyla savuşturduktan sonra beraberlik kovalamaya başladık...

O olmadı, bu olmadı derken Cenk'in müthiş şutu direkte patladı.

Ardından Alman vicdan yaptı bir penaltı da bize verdi ve gitti denilen maçı tuttuk çok şükür.