Güneş ekolü

Kim, ne kafadar farkında bilemem ama Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş bir çığır açtı. Artık G.Saray başta, her takım, topa daha çok sahip olmak adına, Beşiktaş'ın savunma oyuncularının orta alanda yaptığı paslaşmaları bire bir taklit ediyorlar.

Beşiktaş'ın rakip savunma arkasına sarkma taktikleri, oyunun boyunu duruma göre kısaltıp-uzatması herkesin ufkunu açtı. Beşiktaş ve Şenol Güneş birlikteliği birkaç sezon daha devam ederse bunun sonu; Beşiktaş ekolüdür!



PİVOT SANTRFOR DESTEĞİ

Ön tarafta Mario Gomez olsa ya da Eren Derdiyok alınabilseydi, Güneş'in sistemi hücum bölgesinde de son derece etkili olacak ve hocanın kısa, orta ve uzun vadeli tüm planları sahaya daha net yansıyacaktı. Aboubakar'la bu sistemi yürütmek zor, Quaresma'yla da öyle… Beşiktaş devre arasında Gomez'i geri alır ya da başka bir pivot santrforu kadrosuna katabilirse ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Takım oyunu oynamayı aklının ucundan bile geçirmeyen Quaresma kulübeye çekildiğinde ise sahadaki görüntü daha da iyileşecek, pas trafiği hızlanacaktır.

İşte o zaman Şenol Güneş-Beşiktaş birlikteliğinin nasıl bir ekol oluşturacağını görmek de kolaylaşacaktır. Şenol hoca asla sıradan bir teknik adam olmadı, hep büyük düşündü. Oyuncularını sabırları taşıran tekrarlarla maçlara hazırlıyor.

Hataları söylemekle yetinmiyor, çözümlerini anlatıp bıktırırcasına uygulamalar yaparak eğitiyor, öğretiyor.



GURBETÇİ-YERLİ-YABANCI

Bir kez daha söylüyorum, sabırlı çalışmalar ve bu sezon kazanılacak başarılar sonunda Türk futbolunda ilk kez bir ekolden bahsedebilecek duruma gelebiliriz.

Gurbetçi-yerli-yabancı üçlemesinden ortaya, ilginç bir ekol çıkacak. İngilizler gibi ikili mücadelerde diri, Almanlar gibi disiplinli ve İspanyollar gibi teknik olmayı gerektiren bir ekol bu.

Şimdilik hayal, en azından bu satırları okuyanlar böyle düşüneceklerdir. Diyelim ki hayal olsun, hayal etmeden hiçbir şeyi başaramazsınız. Beşiktaş ve Şenol Güneş başaracak… Oyuncular Güneş'in direktiflerini harfiyen uygular, sistemden şikayet etmek yerine uyum sağlamaya çalıştıkları müddetçe her şey çok hızlı gerçekleşecektir.

Ara transferde yapılacak iki takviyeyle de Türkiye'nin Barça'sı kendi ekolüne doğru hızla koşmaya başlayacaktır.

Bekleyin, görün…