Kartal’ın gerçeği, Aslan’ın hayali!

Beşiktaş Devrimi, dün başlamadı... Yıllar önce Samet Aybaba ile atıldı bu temeller. Önder Özen'in de büyük katkılarıyla Olcay, Oğuzhan, Gökhan Töre başta 'feda' döneminde yapılan isabetli transferler ilk mihenk taşlarıdır. Aybaba, Bilic dönemlerinde çok pas yapan, kazanma iştahıyla dikkat çeken Beşiktaş yine ligin en iyi futbolunu oynuyordu.

O yıllarda atılan sağlam temeller Şenol Güneş kalitesi ve tecrübesiyle 'çarpılınca', Kartal kendini aştı, bambaşka bir çehreye büründü.

Kadro kalitesi ve derinliği de artınca Türkiye'nin Barça'sı dediğimiz takım çıktı ortaya.



Her maçta üzerine koyan, inanılmaz hızlı oynayan ve her saniye oyunun yönünü değiştiren Beşiktaş ilerleyen haftalarda çok daha iyi olacaktır.



Ortada böyle doğru bir örnek varken Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink de Amerika'yı yeniden keşfetmek yerine Beşiktaş'ı taklit etmeyi tercih etti. Bu akıllıca.

Tolga Ciğerci'yi Atiba, Bruma'yı Caner, Yasin'i Quaresma, Sneijder'i Oğuzhan ya da Talisca gibi kullanıyor Hollandalı teknik adam.

Yaklaşık 10 gün önce "Beşiktaş'ı yenebilmemiz için seviye atlamalıyız" diyordu Riekerink. Sanırım bu çalışmalara da o günlerde başladı.

Geçen hafta Rize karşısındaki Galatasaray kesinlikle Beşiktaş'ı taklit etmeye çalıştı...

Riekerink ısrar ederse ileride bu sistem Galatasaray'ı da iyi yerlere getirecektir.



Peki bu bakışla hafta sonu ne olur, yani Beşiktaş ve Beşiktaş gibi oynamaya çalışan Galatasaray arasındaki derbide neler olabilir?

Önce şunu söylemeliyim ki Beşiktaş bu noktaya, çok fazla çalışarak geldi. Özellikle Şenol Güneş döneminde tüm antrenmanlarda pas trafiğini arttıracak çalışmalar saatlerce yapıldı ve yapılıyor.

Galatasaray ise yeni başladı ve biraz ezberden gidiyor.

Ezber çabuk unutulur, özümseyerek kazınılan özellikler ise kalıcı olur.

O nedenle derbide Galatasaray yine paslı oynamaya deneyecek ama bu kez karşısında o sistemi çok iyi uygulayan bir Beşiktaş olacak.

Şenol hoca kendi sisteminin artılarını da, arızalarını da iyi biliyor. Bu 'yeni' Galatasaray'ın zaaflarını çözüp derbiyi kazanacaktır.

Bana göre durum bu.



TALİSCA, QUARESMA'YI KESER!

Bugün Talisca-Ozi birbirine alternatif olarak görülse de bana göre manzara farklı. Öyle ya da böyle eninde sonunda Şu beşli Beşiktaş'ın ön bölgesinde buluşacaktır:

Atiba-Gökhan İnler, Caner-Ozi-Talisca...

Yani, yanisi şu Gaziantep maçında sağ kanatta izlediğim Talisca hem oyunun yönünü çok rahat değiştirdi hem de daha rahat şutlar attı. Quaresma takım oyunundan çok uzak, bu tavrı değişmezse Talisca, Ozi'yi değil Q7'yi keser, benden söylemesi.



GÖSTER KENDİNİ TFF!

Bildiğim kadarıyla federasyon;

Süper Lig ve TFF 1. Lig'teki tüm altyapı antrenörlerinin parasını ödemek için çalışmalar yapıyor. Yine bildiğim kadarıyla Amatör Futboldan Sorumlu TFF yöneticisi Ali Düşmez'in ortaya attığı bir fikirdi bu. Eğer bir alt yapı hamlesi yapacaksak, önce altyapıdaki teknik adamların maddi sorunları çözülmeli. TFF yıllar sonra ilk kez çok önemli bir hamle yapacak gibi. Haydi hayırlısı.



SOL BEK TOSİC'E YETMİYOR

Tosic'in savunmanın solunda iyi maçı yok, stoperde de özellikle bu sezon kötü maçını izlemedik.

Neden mi? Çünkü Tosic sol bek oynarken daha özel işler yapmak istiyor, basit oynamıyor, kendini göstermeye çalışıyor ve bir çuval inciri berbat ediyor. Buna karşılık stoperde ise hiç risk almadan, basit oynuyor, iyi de yapıyor. O böyle oynarsa yeni stoper aramaya gerek kalmaz.



FENER VE BEŞİKTAŞ HAKEMLERİ!

Ya büyük bir tesadüf ya da MHK'nin bir bildiği var... Nasıl oluyorsa oluyor, bir hafta önce Fenerbahçe maçında düdük çalan hakem ertesi hafta Beşiktaş maçını yönetiyor...

Misal, Serkan Çınar ligin ikinci haftasında Fenerbahçe maçını yönetti, 3. hafta bir de baktık Beşiktaş maçında...

Aynı şekilde Bülent Yıldırım 3. hafta FBahçe maçı yönetti, geride kalan hafta Akhisar- Beşiktaş maçındaydı.

Eğer bu bir tesadüf değilse Beşiktaş-Galatasaray derbisini Hüseyin Göçek yönetecek diyebiliriz.

Çünkü Hüseyin Göçek dün Kasımpaşa- F.Bahçe maçındaydı, bu demektir ki bu hafta da derbide! Bilmem ki Namoğlu ne der bu işe!?



BAKIRKÖY STADI NE OLDU!

Bakırköy Belediyesi, her hafta yüzlerce amatörün faydalandığı E-5 kenarındaki tesisleri Beşiktaş'a vermişti!

Sonra işler karıştı... O tesislere çok ihtiyacı olan amatörler için girişimler başladı. Son durum şu, hem Beşiktaş kullanamıyor, hem de amatörler. Koca tesis ortada kaldı. Yazık. İstanbul'un gençlerine yazık.





GÜNÜN SÖZÜ: Günün adamı olmaya çalışma, hakikatin adamı olmaya çalış. Çünkü gün değişir, hakikat değişmez." HZ. MEVLANA