Tatlı dokunuş!

Bu sezon bazı maçlarda, oyunu rölantide götüren, vites yükseltmeyen, özellikle öne geçtikten sonra pas trafiğini de yavaşlatan bir Beşiktaş izlemeyeceğiz. Tıpkı dün izlediğimiz gibi!

Peki son derece hızlı paslaşıp, oyunun yönünü sıkça değiştiren ve rakip savunmanın arkasına iyi sarkan Beşiktaş bazı maçlarda neden böyle oynayacak derseniz, cevabı basit; bozuk zeminlerde böyle olacak!

Manisa Stadı'nın zemini tarladan hallice. Böyle bir durumda özellikle golü bulduktan sonra, hele hele önünüzde bir derbi de varsa kendinizi fazla sıkmazsınız, Beşiktaş da bunu yaptı. Talisca ayak ucuyla maçı aldı, Caner ceza sahasına attığı bombayla (!) işi kotardı.

Şenol hoca rotasyonla gidiyor ve doğruyu yapıyor. Dün Aboubakar dinlendi Cenk oynadı, Beck yoktu, Gökhan Gönül vardı. İşin ilginç yanı kim oynarsa oynasın Beşiktaş bildik futbolunu öyle ya da böyle sahaya yansıtıyor.



GÖKHAN VE ATİBA MÜTHİŞ

Elbette bunu söylerken Gökhan İnler, Atiba gibi iki kritik oyuncuyu ayırıyorum. O bölgede müthiş bir ikili oldular, Gökhan'ın sakatlığı ciddi değilse derbide de belirleyici rol oynayacaklarını söyleyebiliriz.

Akhisar karşısında Beşiktaş yarım oynadı demek mümkün. Çünkü golü erken buldu ve oyunu rölantiye aldı.

Rodallega başta Akhisar'ın hızlı oyuncularına karşılık savunmada Tosic tedbiri vardı. Tosic gerçekten kritik müdahaleler yaptı, tıpkı Marcelo gibi.

Sonuç olarak Beşiktaş yoluna devam ediyor, darısı derbinin başına diyelim.

Bülent Yıldırım'ın faul kararları çelişkiliydi.

Rodallega, Marcelo'yu düşürüp devam ediyor, o pozisyon gol olsa Yıldırım'ın başı çok ağrıyabilirdi. Tosic'in çift daldığı pozisyonda ise rakibe müdahalesi yok, Yıldırım'ın en doğru kararı da orada "Devam" demesiydi.