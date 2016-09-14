Abou baktı, Talisca çaktı!

İlk yarıda bazı oyuncuların sahada yürümeleri ve son haftalarda iyice özgüven kaybeden Tolga'nın yediği hatalı gol Beşiktaş'ın istediği tempoyu bulmasını önledi.

Hemen belirtelim golde ilk hatayı yapan topun yere düşmesine izin veren Marcelo'ydu… Aboubakar, Quaresma, Adriano, Oğuzhan ilk yarıda deyim yerindeyse sahada yoktular.

Aboubakar ne adam kovaladı, ne de top. Maçın hemen başında önüne düşen topu kontrol edebilse karşı karşıya kalacak ama onu bile yapamadı.

Şenol hoca ikinci yarıya Ozi'nin yerine Talisca'yı alarak başladı ve bu değişiklik manzarayı biraz olsun iyileştirdi.

Adriano çıktı, Caner arkaya geçti, Cenk Tosun oyuna girdi... Şenol hoca Kartal'a düz kontak yaptı resmen… Beşiktaş garantili paslarla topu ayağında tutarken, Aboubakar'ın "hiçliği" bir şeylerin eksik kalmasına neden oluyordu.

Güneş, Kamerunlu'yu çıkarıp Olcay Şahan'ı sahaya sürdü ve Cenk'i de gerçek yerine koydu.



Tolga kendini affettirdi

Beşiktaş risk alarak Benfica'yı gerçek anlamda sıkıştırmaya başladı. Portekiz temsilcisi kontratak silahına sarıldı ve skoru koruma telaşına düştü. Az kalsın sapır sapır döküldükleri anda ikinci golü de bulacaklardı. Tolga yaptığı kurtarışla mutlak golü önleyerek takımını maçta tutmayı bildi. Klasını konuşturdu vesselam… Kendini affettirdi.

Talisca'ya yapılan penaltı verilse, Cenk altı pastan dışarı atmasa bu maçı çok daha erken çevirebilirdi Beşiktaş.

Benfica yenilmeyecek takım değildi, mağlup olunacak takım hiç değildi.

Onlar iki pozisyon bulup bir attılar, biz üç pozisyon bulup son frikiğe kadar hiç atamadık. Tam umutlar tükendi derken Talisca geçti topun başına. Sonra… Sonrası siyah-seyaz film gibi biraz… Talisca bir vurdu, pir vurdu ve Sosa'ya rahmet okuturken;

Luz, yani 'ışık' stadını karanlıkta bıraktı.

Artık gerçek bir Kartalsın sen Talisca.

Ayağına sağlık, yüreğine sağlık.

Oh be!..