 Abou baktı, Talisca çaktı! – Turgay Demir – Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Abou baktı, çaktı!

    İlk yarıda bazı oyuncuların sahada yürümeleri ve son haftalarda iyice özgüven kaybeden Tolga'nın yediği hatalı gol 'ın istediği tempoyu bulmasını önledi.
    Hemen belirtelim golde ilk hatayı yapan topun yere düşmesine izin veren Marcelo'ydu… Aboubakar, Quaresma, Adriano, Oğuzhan ilk yarıda deyim yerindeyse sahada yoktular.
    Aboubakar ne adam kovaladı, ne de top. Maçın hemen başında önüne düşen topu kontrol edebilse karşı karşıya kalacak ama onu bile yapamadı.
    Şenol hoca ikinci yarıya Ozi'nin yerine 'yı alarak başladı ve bu değişiklik manzarayı biraz olsun iyileştirdi.
    Adriano çıktı, Caner arkaya geçti, Cenk Tosun oyuna girdi... Şenol hoca Kartal'a düz kontak yaptı resmen… Beşiktaş garantili paslarla topu ayağında tutarken, Aboubakar'ın "hiçliği" bir şeylerin eksik kalmasına neden oluyordu.
    Güneş, Kamerunlu'yu çıkarıp Olcay Şahan'ı sahaya sürdü ve Cenk'i de gerçek yerine koydu.

    Tolga kendini affettirdi
    Beşiktaş risk alarak 'yı gerçek anlamda sıkıştırmaya başladı. Portekiz temsilcisi kontratak silahına sarıldı ve skoru koruma telaşına düştü. Az kalsın sapır sapır döküldükleri anda ikinci golü de bulacaklardı. Tolga yaptığı kurtarışla mutlak golü önleyerek takımını maçta tutmayı bildi. Klasını konuşturdu vesselam… Kendini affettirdi.
    Talisca'ya yapılan penaltı verilse, Cenk altı pastan dışarı atmasa bu maçı çok daha erken çevirebilirdi Beşiktaş.
    Benfica yenilmeyecek takım değildi, mağlup olunacak takım hiç değildi.
    Onlar iki pozisyon bulup bir attılar, biz üç pozisyon bulup son frikiğe kadar hiç atamadık. Tam umutlar tükendi derken Talisca geçti topun başına. Sonra… Sonrası siyah-seyaz film gibi biraz… Talisca bir vurdu, pir vurdu ve Sosa'ya rahmet okuturken;
    Luz, yani 'ışık' stadını karanlıkta bıraktı.
    Artık gerçek bir Kartalsın sen Talisca.
    Ayağına sağlık, yüreğine sağlık.
    Oh be!..

    • Turgay Demir Turgay Demir
      1. 14 Eylül 2016, Çarşamba
      1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
      1. SMS: TDE yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
        Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
        Örnek: Turgay Demir'a mesaj göndermek istiyorsanız.
        TDE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
        Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
        Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
        Müşteri Hizmetleri: 444 8881
      1. Gönder
        Yazdır
      2. A-
        A+
    Turgay Demir - Diğer Yazıları tümü
    Etiketler:


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü