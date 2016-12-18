Gidişat kötü!

Geçtiğimiz hafta Dolmabahçe'de dün Kayseri'de yaşadığımız terör saldırıları nedeniyle ülkemize başsağlığı diliyorum. Acımız gerçekten çok büyük. Başımız sağolsun...

Beşiktaş için dünkü Kasımpaşa maçı kağıt üzerinde kolay görünüyordu.

Ancak Beşiktaş gerçekten taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Maalesef haftalardır uyarıyorum; bu takım öncelikle savunma yapamıyor. Beşiktaş savunmayı bir türlü düzene sokamadı. Şenol hoca 1.5 yıldır stoper istiyor ama yönetim bir türlü bu sese kulak vermiyor.

Bu sezon öncesi yapılan transferler yavaş yavaş dökülmeye başladı. Beşiktaş açık ve net geçen sezon bu takımı şampiyon yapan Sosa ve Gomez'i arıyor.



Bu futbolla olmaz!

Beşiktaş'ta Atiba haricinde tüm futbolcular yılgın ve bitkin durumdalar.

Gökhan Gönül'ü izlerken "Acaba bu bizim F.Bahçe'de 9 yıl büyük başarılar elde etmiş Gökhan Gönül değil mi?" diye düşünmeden edemedim. Hele kendi kalesine attığı gol var ki, ilk defa sahaya çıkan bir futbolcu gibiydi.

Beşiktaş'ın Aboubakar'ı artık taraftarların sabrını taşıyor. Gomez'den sonra onu izlemek son model bir arabadan at arabasına binmek gibi bir şey...

Aboubakar'dan gol beklemeyi çoktan bıraktık! Dün kaptırdığı golde Kasımpaşa'yı ayağa kaldıran futbolcu oldu.

Şenol Hoca ona 70 dakika dayanırken sabır rekoru kırdı. Dünya yıldızı denilen Oğuzhan tanınmayacak halde kötü!

Beşiktaşlı futbolcular artık formanın hakkını vermeliler. Taraftar sürekli bu takıma sahip çıkarken Beşiktaş'ın bu kadar kötü oynamaya hakkı yok!



Yenilgi ders olsun!

Beşiktaş sezon başındaki görüntüsünden gittikçe uzaklaşıyor. Siyah-beyazlı takım bir an önce toparlanmalı. Bunun için usta teknik adam Şenol Güneş'e çok büyük iş düşüyor. Umarım Kasımpaşa yenilgisi Beşiktaş'a iyi bir ders olur.

Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Castro, Tunay ve Titi gerçekten insanüstü bir mücadele verdi.

Hakem Halil Umut Meler de gerçekten çok başarılı bir maç yönetti.

Genç hakemimizi tebrik ediyorum.