En az 6 puan!

Geçtiğimiz hafta içinde Kiev'de hepimiz hayal kırıklığı yaşarken ve İskoç hakem Craig Thomson hala aklımızdayken, bu galibiyet Beşiktaş için çok önemliydi.

Şenol Güneş ve öğrencileri Kiev sonrası dün güzel bir futbol gösterisi yaparken Beşiktaşlı taraftarların yine gönüllerine girmeyi başardılar.

Beşiktaş maçın ilk 35 dakikasında tutuktu ama maçın 35 dakikasından sonra tek kale bir futbol maçı izledik. Beşiktaş'ın geri dönüşünü izlerken biz de keyif aldık.

Çok konuşacak ama penaltılar çok doğru kararlardı. Özellikle ikinci penaltı pozisyonunda Oğuzhan'ın topu alışı ve müthiş çalımı gerçekten çok klastı.



Aboubakar'la nereye kadar!

Hep yazıyorum Beşiktaş'ın iyi bir stoper ve iyi bir golcüye ihtiyacı var.

Aboubakar hakkında kötü bir şey yazmamak için haftalardır kendimi zor tutuyorum!

Ama gördüğümüz şu ki; bu adam Beşiktaş'ın golcüsü değil. Beşiktaşlılar daha iyi bir golcüyü hak ediyor.

Beşiktaş dün takım olarak maça çok iyi konsantre olmuştu. Bursaspor gibi ligin güçlü ekibinin ilk 30 dakika haricinde kendi sahasına hapsolması Kara Kartal'ın gücünü gösteriyor.

Şenol Güneş'in ikinci devreye Olcay- Tolgay değişikliği de çok isabetliydi. Tolgay ilk devrede çok top kaybeden Oğuzhan'ı da rahatlattı. Oğuzhan ve Tolgay'ın son haftalardaki silik futbolunu bir kenara bırakıp takım arkadaşlarını orkestra şefi gibi yönetmesi çok etkileyiciydi. Sadece Oğuzhan değil, Tolgay'ın oyuna girmesiyle Cenk Tosun, Gökhan Gönül de kendine geldi.

Bursaspor kalecisi Harun dün yine iyi bir gününde olmasaydı Beşiktaş daha farklı bir skorla sahadan ayrılabilirdi. Dün son dakikalarda yenen gol ise Beşiktaş savunmasının yine olmazsa olmazıydı!

Sıra güzel kurada...

Beşiktaş, bence bu önemli galibiyetle ligin ilk devresini lider bitirmeyi hemen hemen garantiledi. Kara Kartal üzerindeki kara bulutları dünkü 3 puanla dağıttı. Bu takım, bana göre ilk devreyi en az 6 puan farkla lider kapatır.

Umarım Pazartesi günü Beşiktaş, çekeceği iyi bir kura ile UEFA Avrupa Ligi'nde de büyük başarılara imza atar.