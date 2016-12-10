Demirören Nyon’a!

Dinamo Kiev-Beşiktaş maçı aklımdan bir türlü çıkmıyor.

Haksız penaltı ve kırmızı kart gerçekten kabul edebileceğimiz bir şey değil! UEFA'da maalesef çok hakkımız yeniyor.

Kimse kimsenin ayağına basmıyor. İlişkiler çok önemli ama maalesef artık Türkiye'nin ve özellikle de Beşiktaş'ın UEFA'da hiçbir lobisi yok.

Şenes Erzik'in UEFA'da Asbaşkanlık yaptığı dönemde inanılmaz lobi çalışması vardı. O dönemde Ali Şen bile kritik anlarda Türk takımlarına destek veriyorlardı.

Bakın; Yıldırım Demirören diyor ki, "Bana UEFA'da başkanlık teklifi yapıldı." Peki bugünlerde neden bu kadar sıkıntı yaşıyoruz ki! Neden bu kadar hakkımız yeniyor ki! O zaman acil ciddi bir lobi çalışmasına ihtiyacımız var.

Türk futbol kamuoyu Thomson'ın hakemlik hayatının bitmesini istiyor. Ama benim şahsen hiçbir ümidim yok. UEFA'daki yolsuzluklar ortaya çıktı. Futbol ekonomisi büyüdükçe bu konular daha çok gündeme gelecek. Ama tekrar tekrar üstünde duruyorum Türkiye'de kulüplerin ekonomik durumları felaket ve bu duruma gelmesinde yönetenlerin önemli bir çoğunluğun vebali var. Tekrar söylüyorum tüm kulüplerimiz en az 20 sene geçmişe dönüp incelensin bu çirkefin içinden Türk futbolunu kurtaralım.

Aslında özel uçak zamanı şimdi! Başkan; yine kurmay heyetini yanına al ve UEFA'nın merkezi İsviçre'ye Nyon'a git! Hiç vakit kaybetme!

Çünkü Beşiktaş'a çok büyük ceza gelebilir! Böyle bir cezada Şenol Güneş ve takımızın UEFA'da belki mutlu sona ulaşacak kadrosunun emeğine yazık olur!

Haydi Yıldırım Demirören, haydi Fikret Orman görelim sizi... Beşiktaş'ın hakkını savunun!



Döviz değil Türk lirası

Yıllardır Türk futbolundaki bu çarpık düzene karşı çıkmaya gayret gösterdim.

Sayın Onursal başkanımız Süleyman Seba'nın, beni ve ailemi Beşiktaş'a kongre üyesi yaptıktan sonra bu mücadeleyi kendi yuvamızda da devam ettirdim.

Sayın Hasan Arat'la beraber aday da oldum. Tabii ki Sayın Onursal Başkanımızın olurunu alarak...

2000 yılında o seçimi çok az bir oy farkıyla kaybettik.

Yıllardır yazıldı, çizildi; bu kongrede yaşı küçüklerin oyları, Akseki'den otobüslerle çoğu başka takımları tutan üyeler nedeniyle seçimi kaybetmiştik.

Daha sonra Yıldırım Demirören beni listesine almak istedi. 2004 yılında Seba ve Arat'ın onaylarını alarak yönetime girdim.

Yönetim tarzı tamamen benim düşündüğüm sisteme kesinlikle tersti. Ve kulüp de zamanla bilhassa ekonomik yönden bu kötü duruma geldi. Ben hep isyan ettim.

Sayın Cumhurbaşkanımız Vodafone Arena'nın açılışında yaptığı konuşmasında çok önemli bir mesaj vermiş "Serpil Hamdi Tüzün nerede?" demişti. Demek istedi ki, altyapıya dönün... Sayın Erdoğan'ın yeni söylemi ülkemizde artık ödemelerin Türk Lirası yapılması!

Allah aşkına Fotomaç'ta kaç kere yazdım; özellikle Türk oyunculara yabancı para ödemelerine isyan ettim. Sayın Ünal Aysal, Sayın Dursun Özbek ve Sayın Aziz Yıldırım sürekli kur farkı nedeniyle çok büyük zarar ettiklerini itiraf ediyorlar.

Bakın size bir anımı anlatayım...

Yıllar önce Beşiktaş yönetiminde transfer çalışmaları yapılırken İbrahim Toraman'a euro ile sözleşme yapılmasına karşı çıkmıştım. Beşiktaşlı Türk futbolcularla bile euro üzerine pazarlık yapılmasına anlam verememiştim.

Türkiye'de kulüpleri 2-3 kişi yönetir. O dönemde o 2-3 kişinin icraatlarına bakarken hayretler içinde kalıyordum.

Gaziantepspor'dan İbrahim Toraman Beşiktaş'a transfer olurken, futbol şube sorumlusu Kıvanç Oktay'a "Neden Türk futbolculara bile döviz üzerinden anlaşma yapıyorsunuz?

Kulübün ekonomisi iyiye gitmiyor" dediğimde bana cevabı aynen şu olmuştu;

"Aman Sinan ağabey, bunu başka bir yerde söyleme! Görmüyor musun Fenerbahçe de döviz ödemesi yapıyor" yanıtını vermişti.

Ben yine hayret içinde kalırken bu düzen yıllarca böyle devam edip milyonlarca dövizimiz sokağa atıldı.

Dileğim tüm kulüplerimiz, Cumhurbaşkanımızın bu değerli fikrine büyük değer verirler.





Yalnız adam Güneş'e destek

Beşiktaş'ın en büyük güçlerinden biri usta teknik direktörü Şenol Güneş...

Ben Beşiktaş'ta en çok Şenol Güneş'e güveniyorum.

O,

Ümraniye'deki yalnız adam...

Başkan futbolu kendinize bağlamıştınız, özel uçaklarla, kulüpte hiçbir resmi görevi olmayan kişilerle futbolcu bakmaya gideceğine bu takıma sahip çıkın. Mesainizi Ümraniye'ye verin!

Beşiktaş bu sezon şampiyon olmalı. Futbolcuların sorunlarıyla ilgilenin.

Özetle Şenol Güneş'e tam destek verin. Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı var. Ara transferi iyi kullanın ve bir stoper mutlaka transfer edin.

Bu arada UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan tüm takımlarımıza başarılar dilerim.