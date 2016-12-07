Çok yazık!

Beşiktaş, D. Kiev maçı sonrası ne yazacağımı bilemedim. Hepimiz için soğuk bir duş oldu. Öncelikle maçın hakemi Craig Thomson inanılmaz hatalı bir karar verdi. Beşiktaş tam oyunu dengelemişken verdiği hatalı penaltı kararı ve kırmızı kart rezaletti. Thomson Beşiktaş'ı yakan isimlerin başındaydı.

Doğrusu Beşiktaşlı futbolcular sahaya çıkışlarındaki yüz halini beğenmemiştim.

Özellikle Olcay gözüme takılmıştı; yüzü bembeyazdı ve endişeli bakıyordu. Doğrusu Beşiktaşlı futbolcular bu tarihi maçın yükün ağırlığını kaldıramakları belliydi.

Bakın son iki yıldır dilimde tüy bitti; Beşiktaş'ın öncelikle iyi bir stopere ihtiyacı vardı, Gomez gittikten sonra da iyi bir santfora ihtiyacı oldu. Beşiktaş, ilk yediği golün ardından Quaresma ile ardı ardına kanat bindirmeleri yaptı ama iyi bir golcü olmayınca bu ataklara da yazık oldu.

Bu Aboubakar nereye bakar çok merak ediyorum. Hem berbat oynuyorsun hem de amatörce kırmızı kartla oyundan atılıyorsun.

Futbolda kazanmak için hücum ederken topu kaptırmayacaksın! Dün Oğuzhan öyle toplar kaptırdı ki bu kadarı da olmaz dedik. Oğuzhan o kadar güçsüz etkisizdi ki onun kaptırdığı toplar Kiev'i farka taşıdı.

Bu mu 20 milyon euroluk Oğuzhan!

Beşiktaş'ta Tosic o kadar kötüydü ki, Dinamo Kiev'in en iyi oynayan oyuncusu gibiydi.

Takımda dün ayakta kalan futbolcu biraz Quaresma'ydı. Beşiktaş o kadar kötü bir günündeydi ki, gerçekten hepimizi hayal kırıklığına uğrattı.

Sahi 3 gün önce Fenerbahçe maçında harikalar yaratan Gökhan Gönül dün neden oyuna ikinci yarı girdi çok merak ediyorum!



HAYDİ DEMİRÖREN

Beşiktaş son haftalarda iyi hücum yapamıyordu ama siyah-beyazlı takım Kiev'de iyi savunma yapamayınca tarihi fark ortaya çıktı.

Dün Beşiktaş taraftarı yine süperdi. 3 bin 500 Kara Kartal takımlarını harika destekledi. helal olsun onlara!

Ben yine de dünkü farklı yenilginin baş sorumlusu olarak İskoç hakem Craig Thomson'ı görüyorum. Sahi TFF Başkanımız Yıldırım Demirören'in ismi UEFA başkanlığı için geçiyormuş. Demirören'e başkanlık için büyük baskı varmış. Madem Yıldırım Demirören'in UEFA'da bu kadar büyük forsu var; o zaman bu Thomson'ın hakemlik hayatını bitirsin de görelim!