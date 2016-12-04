Sitemlerim var

Dünkü derbi maç öncesi U21 maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Yasin Sülün rakip takımın sakatlık nedeniyle 10 kişi kalmasının ardından bir oyuncusunu çıkarıp maçın 10'ar kişiyle devam etmesini sağlamıştı.

Bunun yanı sıra dünkü maç öncesi iki takım tribün liderlerinin bir araya gelmesi beni umutlandırmıştı.

Ancak F.Bahçeli taraftarların dolarların üzerine Gökhan Gönül fotoğrafını yapıştırıp sahaya atmasını yakıştıramadım.

Ülkemizde dolarları bozalım derken bu hareket neyin nesi doğrusu anlam veremedim.

Lütfen artık geçelim bu basitlikleri!

Kalitesizlik!..

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kalitesiz ve zevksizdi. Beşiktaş beraberlik için gelmişti ve rakip kaleye girmediği bir derbiden beraberlikle ayrılmasını bildi. Fenerbahçe'nin baskılı oynamasına rağmen sadece 1 net gol pozisyonu üretmesi de maçın kalitesini gözler önüne seriyor.

Beşiktaş, Napoli ve Benfica maçlarında büyük heyecan ve kalite yaşanmıştı.

Doğrusu dünkü Fenerbahçe deplasmanı Beşiktaş'a biraz hafif geldi.

Maçla ilgili anlatacak çok şey aslında...

Ama bir futbol adamı olarak sitemlerim var... Öncelikle Hasan Ali Kaldırım, sen nasıl profesyonel futbolcusun! Gökhan Gönül'e arkadan yaptığın kasti faulüne ancak ''Yuh'' denir.

Fenerbahçeli futbolcular baktılar hakem Hüseyin Göçek oralı değil, Gökhan Gönül'e gelen vurdu, giden vurdu. Ayıptır, günahtır bu şiddete anlam veremedim.

Persie'nin Tolgay'a yaptığı kasti hareket sırasında inanın gözlerimi kapattım.

Beşiktaş; belli ki Kadıköy'e beraberlik için çıkmıştı. İlk devrede F.Bahçe üstün gözükmesine rağmen Kanarya'ya 90 dakika boyunca sadece 1 net pozisyon verdi rakibine. O da karamboldü!

Beşiktaş'ın bu kadar etkisiz oynadığı maçta bile yenilmemesi çok önemli. Beşiktaş bu önemli puan sonrası daha rahat kafayla artık Dinamo Kiev'e konsantre olabilir.