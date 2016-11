Tarihi dönemeç

Beşiktaş için çok ama çok önemli dönemece giriyoruz.

Her Beşiktaşlı gibi ben de F.Bahçe ve Dinamo Kiev maçlarını geri sayımda bekliyorum.

Cumartesi günü Kadıköy'de F.Bahçe, bu maçtan da 3 gün sonra Dinamo Kiev maçı var. Abartmıyorum; bu iki maç Beşiktaş tarihi için çok büyük önem taşıyor.

Gönlümüz, kalbimiz, aklımız bu iki önemli karşılamada olacak. Ben böylesine önem maçlarda Beşiktaş camiasının kenetlenip Şenol Güneş ve öğrenicilerinin yanında olmasını bekliyorum.

Bakın, F.Bahçe derbisini kazanırsa Beşiktaş zirvede Başakşehirspor'la birlikte kalacak ve siyah-beyazlı takım şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj yakalayacak.

Kadıköy'de Beşiktaş kaybederse, Süper Lig yarışı yeniden başlayacak. Başka bir deyişle Kadıköy'de Beşiktaş'ın kaybedeceği çok şeyi yok ama kazanacağı çok önemli bir 3 puan var.

Salı günkü Dinamo Kiev maçı ise hepimizin nefeslerini tutacağı bir karşılaşma olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde henüz yenilgiyle tanışmamış ekibimiz bu mücadeleyi kazanırsa ikinci tur biletini alacak ve çok da önemli bir gelire kavuşacak. Şampiyonlar Ligi gibi bir kulvarda ilk 16, çok büyük başarı için önemli bir adım olacak.

İnanın şu esnada tüm düşüncem Dinamo Kiev maçında alınacak 3 puanda...

Her şey Beşiktaş'ın elinde...

Beşiktaş kazanırsa bu özgüvenle daha büyük başarılara imza atabilir. Dikkat ediyorum Şenol Güneş yaptığı açıklamalar ve sakin duruşuyla takımını Dinamo Kiev maçına konsantre etmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın bu tarihi maçlardaki en büyük güvencesi Şenol Güneş... Ben Güneş ve öğrencilerinin bu sezon büyük başarılara imza atacağına inanıyorum.

Yeter ki, Beşiktaşlılar bu güzel takıma hep destek tam destek versinler. Bugünler Beşiktaş'a olumlu enerjiler gönderme günü... Gerisi kolay, başarı kapıda olacak.



Bravo Rıdvan

Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından biri olduktan sonra yorumculukta da aynı başarıyı sürdüren Rıdvan Dilmen kardeşim, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Dilmen açık ve net şunu söylüyor, " Futbolu artık futbolumuzun içinden gelenler yönetmeli." Severseniz-sevmezsiniz bilmem, ama ben öncelikle cesaretli çıkışından dolayı Rıdvan Dilmen'i kutluyorum.

Yıllardır "Futbolu, futbolu bilenler yönetsin" düşünceme en sonunda sahip çıkan bir futbol adamı ortaya çıktı. Çünkü yıllardır Türk Futbolunu yönetenlerin iş bilmezliği nedeniyle futbolumuz çok büyük yaralar aldı ve almaya da devam ediyor.

Lütfen artık iş bilmez yöneticiler futbolumuzdan artık bir an önce elinizi, ayağınızı çekin.

Bakın bu ülke insanı futbolu çok seviyor ama sizin yüzünüzden her geçen gün tribünler boşalıyor. İşadamları artık futbolumuzdan elini çekip meydanı futbolumuzun içinden gelenlere bırakmanın zamanı geldi de çoktan geçiyor.

Rıdvan Dilmen veya futbolun içinden gelen başka biri hiç fark etmez... Türk Futbolunun doğru insanlarla doğru yönetilmeye ihtiyacı var. Daha çok Rıdvan'lar çıkmalı, futbol insanları ele ele vermeli, bu ülkemizdeki bu oyunu sevdirmeliyiz....

Futbolumuz kötü yönetimden kurtulmalı...

Hatta 2019'da değil, hemen kurtulmalı...



Fileye destek olalım

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı ile ilgili uzun süreden bu yana yazı yazmak istiyordum, kısmet bugüneymiş...

Kadın Voleybol takımları arasında Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe bütçe olarak bugün dünyanın en pahalı takımları arasında.

Beşiktaş ise ligin en mütevazı bütçelerinden birine sahip. Beşiktaş'ın bu sezon F.Bahçe ve Vakıfbank maçlarını izledim. Beşiktaş; iki maçta da çok iyi oynamasına rağmen tecrübesizliğinden dolayı bu karşılaşmalardan puansız ayrıldı.

Beşiktaş'ın teknik patronu Kamil Söz kardeşim çok genç ve dinamik bir takım kurmuş. Vakıfbank'tan kiraladığı oyuncular Tuğba Şenoğlu ve Zehra Güneş geleceğin yıldız adayları arasında...

Yazın bir kenara, henüz 18 yaşındaki Tuğba büyük bir yıldız olacak... Devam Tuğba, Türk Voleybolu çok büyük yıldız kazanıyor....

Çağla'sı, Zehra Tönge'si, Bihter'iyle ve son yıllarda sporda büyük atılım yapan Belçika Milli Takımı'nın iki genç yıldızı Helene ve Hecke'siyle;

Beşiktaş seyredilir bir takım olmuş... Bakmayın Galatasaray maçındaki yenilgiye...

Bu maçta Zehra'nın sakatlığı nedeniyle oynamaması takımı çok olumsuz etkiledi.

Duydum ki Kamil Öz, Belçikalıları transfer ederken yaptığı yol masraflarını bile cebinden ödemiş. Burada lafım önce yönetime; lütfen bu pırıl pırıl takımın alacaklarını gününde ödeyin, bu güzel takımı üzmeyin.

İkinci lafım Beşiktaş taraftarına...

Beşiktaş sahada mücadele ederken tribünler boş olmaz, Beşiktaş'a yakışmaz...

Kazanması, kaybetmesi önemli değil, inanın bu takım çok iyi mücadele ediyor, terinin son damlasına kadar parkeye akıtıyor. Bu kızlar desteği hak ediyor. Aman kızlar mücadeleye devam... Bu satırları yazan Sinan ağabeyinizi mahcup etmeyin.