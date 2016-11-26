Futbolcu kardeşlerime uyarılar

Beşiktaş'ın geri dönüşümü süper olan Benfica maçı futbol tarihimize girdi. Beni çok sevindiren olay; F.Bahçeli ve G.Saraylı dostların da bizim sevincimize ortak olmasıydı.

Ülke insanı olarak Beşiktaş'la hepimiz bir kez daha gurur yaşadık. Buradaki en büyük pay Şenol Güneş ve futbolcuların... Ben Cenk'i bu sezon çok eleştirdim ama Benfica maçında süperdi.

Demem o ki; belli ki Cenk kendine çok iyi bakıyor.

Sevgili futbolcu kardeşlerim sözüm size... İstanbul çok büyük... Kimin ne yaptığını bilmenin imkanı yok.

Antrenmanlarda iyi çalışıp kendine de iyi bakarsan işte böyle tarihe geçersin. Kimse işkillenmesin! Futbolcular hakkında bildiğim veya kulağıma gelen bir şey yok.

Ancak ben de 18 yıllık profesyonel futbol oynadığım için şunu biliyorum ki; ağır idmanlardan sonra uykusuz kalıp kendine bakmazsan o hafta sahada yürürsün.

Futbol ömrü çok kısa...

Futbolcu kardeşim yeteneğini ve aklını kullan; hem kendini, hem aleni kurtar hem de oynadığın camiayı başarılı kıl! Lütfen; Sinan abinizi dinleyin!

Yıllar evvel Beykoz'da oynarken Beşiktaş beni istemişti ama kısmet olmadı. O sezon Ankara'dan bir futbolcu geldi.

Ben sağ kanat oynarken, o bek oynuyordu. İstanbul'a tahta bavuluyla geldiğinde kalacak yeri olmadığında ben de kalmaya başladı.

Ardından da büyük kulüplerimizden birine transfer olmuştu.

3 ay sonra bir magazin gazetesi okurken bizim bu kardeşimizi Maksim'de Ajda Pekkan'a çiçek verirken gördüm. Bu kardeşimin İstanbul ve futbol macerası maalesef erken bitti.

Özetle antrenmanlarda iyi çalışan, kendine iyi bakan, bilhassa sosyal gelişmesine büyük önem veren, yakın çevresini iyi seçen ve de İstanbul'daki öğütücü girdabın içine girmeyenler başarıyı yakalar. Türk futbolcusu çok yetenekli ama istatistiksel olarak futbol meslek hayatları da kısa oluyor. Zamanın ünlü futbolcularının çoğu ihtiyarlık günlerini beş parasız geçirdiğini iyi biliyorum.

Hem kendi liginde hem de Şampiyonlar Ligi'nde namağlup sadece Beşiktaş ve Real Madrid var.

Zaman zaman kulüp yönetimiyle ilgili eleştirilerim oluyor; tabii bunlara da devam edeceğim. Çünkü bilip gördüğüm çok şey var. Bunlar Türk Futbolu ve Beşiktaş'ın derin yaraları...

Ama bardağın diğer tarafına baktığımızda; Beşiktaş'ta Şenol Güneş'le büyük devrim yapıldı. Alınan sonuçlar da bunu gösteriyor. O zaman Şenol Güneş ve ekibine tam destek...

Ah bir de transferlerde daha üretken olsak, kulübün de mali yapısını düzeltmeye gitsek, o zaman Şam'daki kayısı gibi olacak.



Gümüşdağ ve Başakşehir

Geçtiğimiz hafta yapılan yayın ihalesinde Süper Lig mükemmel bir rakama ulaştı. Doğrusu ben böyle bir rakamı beklemiyordum.

Kulüplerin yayın gelirlerinde önemli bir artış olması önemli... Ancak futbolu yönetenler bu parayı ne yazık ki; çar-çur ediyorlar. Futbolseverler de kötümser; Türk Futbolu neden başarılı olamıyor diye! Ama futbolun gelişmesi için zarar verenler yine futbolun en yukarısındalar!

Böyle olduğu için kendi rahatlarını bozmamak, ekonomik bir riske girmemek için bu sistemin böyle gitmesini istiyorlar.

Bu çok net! Önce Türk Futbolu geçmişte kulüplere büyük zarar veren bu kişilerden temizlenmeli. Bunları yapan da maddi ceza almalı.

Hatta diyorum ki, gelin tüm kulüpleri; dernek olsun, A.Ş olsun kulüplerin 20 yıllık hesaplarını didik didik edecek şekilde MASAK tarafından incelensin.

Ben bu konuya arada bir değiniyorum; kimse sıkılmasın!

En büyük arızayı yapanlar kulüpleri yönetenler... Tabii içlerinde istisna olanlar da var.

Bakın incelense neler çıkacak; inanın bana; futbol kamuoyu hayretler içinde kalacak.

Hoppala yine derinlere girdik!

Uzun yıllardır içinde yaşadığım ve bu yangından çıkan biri olarak siz sevgili futbolseverlere neler olduğunu anlatmak zorunda hissediyorum kendimi.

Bizi de çağırsınlar; benim de anlatacağım çok şey var.

Yayın ihalesindeki en büyük pay Göksel Gümüşdağ'dır.

Kulüpler Birliği Başkanı, bu rakamı açıklarken genel sekreter ve ekibini çok methetti.

Bu da beni çok memnun etti.

Sayın Gümüşdağ, lütfen bu kulüpleri denetlemeye alın dediğimde "Sinan Abi en yakın zamanda bu konuya önem vereceğim" dedi. Kendisini kutluyor ve başarılar diliyorum.

Bugün liderlik mücadelesinde Beşiktaş ile Başakşehirspor karşı karşıya gelecek. Başakşehirspor çok istikrarlı bir takım. Beşiktaş'a statsız günlerinde kapısını açtığı için siyah- beyazlı taraftarların da çok sevdiği bir kulüp... Başakşehirspor uzun yıllardır aynı teknik direktör, bütçelerine göre transferleriyle ligimizin en istikrarlı takımı... Büyük takımlardan bilhassa Galatasaray'dan 5 futbolcu kadrosunda...

Liderlik koltuğuna da hak ederek oturdular. Beşiktaş, Benfica maçının ikinci devresindeki futbolu oynarken Başakşehirspor'un hiç şansı olmaz. Aman; Benfica maçındaki ilk yarıdaki güneş tutulması olmasın!

Bugün çok güzel maç olması dileğiyle...



Sizi de beklerim

artık her çarşamba akşamı Kıbrıs'ta BRT televizyonu'nda Bizim Stadyum'da buluşuyoruz. İzlerseniz mutlu olurum. Futbolla ilgili önerimizi @vardar_sinan twitter adresimden bana yazabilirsiniz.