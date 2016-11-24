Şapka çıkarıyorum

Dün inanılmaz bir 90 dakika yaşadık. Ardı ardına gelen Benfica golleriyle büyük çöküş yaşarken ikinci devrede Beşiktaş'ın yeniden ayağa kalkmasını görmek gerçekten harikaydı.

Herhalde dünkü 90 dakika Beşiktaş'ın şanlı tarihindeki yerini almıştır.

Beşiktaş dün ilk devrede inanılmaz tutuktu. Sahada 'Güneş Tutulması' yaşanıyordu. Tabii burada Benfica'nın genç yeteneklerini gözardı etmemek gerek... Ülke topraklarımızda futbolcu yetişmemesi büyük ayıp deği mi?

İlk gol; Gonçalo Guedes...

Henüz 19 yaşında... Benfica'nın altyapısında yetişmiş golcü...

Nélson Semedo 17 yaşında Benfica'ya transfer edilmiş, 23 yaşında... O da proje transfer...

Benfica'nın takım kaptanı Luisão'nun bu sezon tam 14. sezonu...



Maçın yıldızı Cenk'ti

Kara Kartal, ikinci devrede Cenk Tosun'un jeneriklik, muhteşem vole golüyle uyandı. Beşiktaş ardı ardına öyle bir ayağa kalktığı ki artık Benfica çaresizdi.

Dün karşılaşmanın yıldızı ikinci devrede oyuna giren Cenk Tosun'du.

Sol kanatta harika işler yaptı. Attığı gol jeneriklikti. Helal olsun Cenk sana... Dün gösterdiğin performansla Türkiye'nin en iyi golcüsü olduğunu kesinlikle ispatladın.

Dün ikinci devrede siyah-beyazlılar'ın muhteşem yeniden şahlanışında Vodafone Arena'da mücadele eden her futbolcusunun alın teri vardı.

Beşiktaş, ligde dolu dizgin yoluna giden, İstanbul'a en formda döneminde gelen güçlü rakibini öyle bir hırpaladı ki Benficalı futbolcular beraberliğe sevinerek maçtan ayrıldı.

Bir gerçek var ki; bu takım bitti demeden bitmiyor.

Tabii; Beşiktaş'ın dünkü geri dönüşünde en büyük etken muhteşem taraftarıydı.

Maçın hemen başında sessiz tezahüratla ırkçılığa sahip çıkan dünyanın bir numaralı taraftar topluluğu bu önemli puanın yine baş mimarıydı.