Pas resitali

Beşiktaş zorlu bir fikstür öncesi Adanaspor maçı önemliydi.

Şenol Güneş, takımı rotasyona sokarken ev sahibi ekibi belli ki çok iyi çalışmıştı. Güneş, savunma ve orta sahası oldukça ağır olan Adanaspor'u; Tolgay ve Oğuzhan'la yıkmayı planlamıştı. Bunu da başardı.

Siyah-Beyazlı takımın ilk golünün Tolgay- Oğuzhan'ın hızlı paslaşmasından gelmesi Güneş'in ustalığının ürünüydü.

Aboubakar nefis bir gole imza atarken her geçen gün formuna form kattığını yine gözler önüne serdi. İddia ediyorum; Kamerunlu golcü böyle devam ederse birkaç ay sonra Süper Lig'i paramparça eder.



Gönül zaman istiyor

Beşiktaş'ta dün Quaresma yine süperdi.

Bu adam gerçekten topçu! Portekizli futbolcu topu her aldığında rakibe soğuk terler döktürdü. Güneş'in onu 75. dakikada oyundan alıp, ne olur ne olmaz; kart cezalı durumuna düşmesini engellemesi çok doğru bir karardı.

Beck solda oynamasına rağmen bu mevkii de hiç sırıtmazken Gökhan Gönül'ün hâlâ zamana ihtiyacı olduğu da bir gerçekti. Bakmayın maçın 2-1 bittiğine...

Dünkü maçta Beşiktaş'ın harcadığı kolay pozisyonlar farkın büyümesini engelledi.

Beşiktaş'ın her futbolcusu benim için çok özel ama altyapıdan gelenlere ayrı bir sevgim var.

Atınç'ın yeniden ilk 11'de oynaması, Fatih ve Muhammed Enes'in kulübede oturması önemliydi. Atınç belli ki uzun süreden bu yana oynamaması nedeniyle takımı aleyhine penaltıya neden olması gecenin üzüntüsüydü.

Adanaspor 2-1'den sonra umutlansa da Bekir'in kırmızısı sonrası Siyah- Beyazlı takımın kalesine gidemedi ve skoru kabullendi.