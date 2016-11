İyi ki varsın Quaresma

Beşiktaş taraftarı onu yaklaşık 10 yıl önce bağrına basıp, rakip takımda oynamasına rağmen tribünlere çağırmıştı. Quaresma tribünlerin aşkıydı... Q7, Beşiktaş'a geldiği 2010 yılına kadar tribünler onun transfer edilmesi için birçok beste yaptı. Bu, kolay kolay futbolcu beğenmeyen Beşiktaş tribünleri için çok büyük ayrıcalıktı. O dönemde Quaresma'nın Beşiktaş'a transfer edilmesi için büyük uğraş verenlerden biri de bendim. Q7, Beşiktaş'a imza attığı gün İstanbul'da hayat durmuş, İnönü Stadı tarihi günlerinden birini yaşamıştı. Onun resmen Kara Kartal olduğu gün Beşiktaşlı şampiyon olmuş kutlama yapmıştı. Sadece iki yılın ardından Quaresma parası ödenmesine rağmen neden kadro dışı bırakıldı, neden gönderildi hala anlamış değilim. Allahı var, Quaresma aleyhte hiçbir açıklama yapmamıştı. Q7 giderken sadece ve sadece Serdal Adalı onu uğurlamıştı. Portekizli yıldızın gidişi suskun olmuştu ama dönüşü de muhteşem oldu. Beşiktaş'a geldiği 1.5 yıldan bu yana Quaresma her geçen gün üstüne koyarak oynuyor. Q7; usta teknik adam Şenol Güneş'in yönetiminde Beşiktaş'ta kariyerinin en iyi performansını gösterirken, Portekiz Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasında Cristiano Ronaldo ile birlikte başrolü oynadı. Quaresma; Beşiktaş için, Beşiktaş da Quaresma için çok ama çok önemli... O bizim Beşiktaş Ailesi'nin çok önemli bir değeri artık. Zaman zaman yaramazlık yapsa da onu hepimiz çok seviyoruz. İyi ki varsın Quaresma...





Bu takım harika

Ayrıntıya girmek istemiyorum ama Beşiktaş Basketbol Takımı'nın son iki sezondur play-off bile oynayamaması büyük ayıptı.

Yönetimin 2012 yılında kupalara ambargo koyan takımı dağıtması taraftara karşı yaptığı büyük ayıptı.

Beşiktaş yönetimi 4 yıl sonra çok sevdiğim antrenör Ufuk Sarıca ile göreve başladı. Sarıca kısa zamanda Beşiktaş basketbolunu ayağa kaldırdı. Sarıca ne mi yaptı?

1. Ufuk Sarıca, Türkiye'de çok görülmeyen bir olayı gerçekleştirdi; Beşiktaş'a 4 yıl Karşıyaka'da beraber çalıştığı ekibiyle geldi. Çalışma arkadaşları;

Servet Özsüner, Engin Gençoğlu ve Arda Demirbağ, Tolga Altun; pırıl pırıl genç arkadaşlar...

2. Maçları Akatlar'da oynamak istedi. Psikolojik savaşa girerek 4 yıldan bu yana örümcek ağı tutmuş Beşiktaş'ın salonuna yeniden taraftarı çekti. Akatlar'da çalışma saatleri ve düzenini yeniden yapılandırdı.

Şube yeniden kuruluyormuş gibi bütün eksikler giderildi. Çok kısa zamanda basketbol şubesine hava getirdiler ve örümcek ağıyla dolmaya başlayan Akatlar Spor Kompleksi yine dolmaya başladı. Çok da güzel oldu.

3. Ufuk hoca, Beşiktaş'a gelirken ilk isteği ödemeler konusundaki mali disiplindi.

Ödemelerin aksadığı ve bu yüzden FIBA'dan transfer yasaklarıyla sıkıntılar yaşayan Beşiktaş basketbolu için bu çok ama çok önemliydi.

4. Yönetici Cihat Kumuşoğlu, Sarıca ve ekibine büyük katkı sağlıyor. Kumuşoğlu, bazılarının engellemelerine rağmen bu başarıda pay sahibi olmaya çalışıyor!

Geçtiğimiz hafta Darüşşafaka ardından da salı günü Dinamo Sassari maçlarını izlerken duygulandım, gururlandım. Bu sezon Beşiktaş belki şampiyon olmasa bile basketbolda taraftarlarına güzel bir sezon geçirecek. Sarıca'nın sezon başından bu yana söylediği çok hoşuma giden bir sözü var; "Her maç son topa kadar mücadele edeceğiz!" Bu takım fazlasıyla desteği hak ediyor. Beşiktaşlı taraftarlara yeniden basketbolu sevdiren Ufuk Sarıca ve ekibine şapkamı çıkarıyorum.





Uzaklarda değil

Geçtiğimiz hafta Bolu Dağı'nda sevgili dostlarımla Cafer Usta'nın yerine gittik. Yemekler, dostluk, sohbet gerçekten şahaneydi. Boluspor yöneticisi Abdurrahim Uzunoğlu ve Bolulu dostlarımızla futbolu demledik. Boluspor'un bu sezonki başarılı performansı beni de çok mutlu ediyor. Doğrusu genç yetenekleriyle ünlü Boluspor'u çok özledik. Boluspor'un 18 yaşındaki 1.78 boyundaki süper stoperi Mamadou Diarra'yı sordum. Diarra gerçekten harika bir oyuncu...

Sadece 50 bin euro'ya transfer edilmiş. İki ayağına çok hakim, çabuk bir futbolcu...

Teknik Direktör Fuat Çapa'nın vazgeçilmezi olan Diarra karakter olarak da dört dörtlükmüş.

Beşiktaşlı yöneticiler dünyanın dört bir yanında stoper ararken, Diarra İstanbul'dan sadece 265 km uzaklıktaki Bolu'da... Benden söylemesi...