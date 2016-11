İyi başladı ama...

Beşiktaş, maça futbol okullarında ders olarak gösterilebilecek bir golle başladı. Quaresma'nın kornerinde Atiba'nın aşırdığı topta Rhodolfo'nun kafa vuruşunda gelen gol şapka çıkarılacak cinstendi. Bu golün ardından Trabzonspor maça denge getirmeye çalışsa da bu kez sahneye Quaresma çıktı ve takımına penaltı kazandırarak 2. golün gelmesini sağladı.



HARİKA QUARESMA

Ricardo Quaresma öyle bir futbolcu ki; sayfalarca yazı yazmak geliyor içimden...

Bu adam futbol için doğmuş. Quaresma ile futbol renkleniyor, Quaresma ile futbol zevkleniyor. Ancak Q7'nin maçın ikinci devresinde Trabzonsporlu Yusuf'a yaptığı harekete kırmızı kart çıksaydı kimsenin itirazı olmazdı. Ah be güzel kardeşim bu harekete ne gerek vardı!

Beşiktaş ilk devrenin sonunda Aboubakar'la 3-0 öne geçecekken dönen topu ağlarında gördü ve maçı beklenmedik bir şekilde zora soktu. Futbol laubalilik istemeyen bir oyun...



?TOSİC ARANDI!

Beşiktaş'ın savunması dün tehlike sinyalleri çalarken gözlerimiz Tosic'i aradı.

Oğuzhan Özyakup belli ki sakatlığın etkisini üzerinden atamamış. Oğuzhan, Beşiktaş için önemli bir isim, bir an önce kendini toparlamalı...

Aboubakar kaçırdığı gollerle yine saç baş yoldurdu. Hırs, mücadele, topla buluşma süper, ah bir de son vuruş olsa Beşiktaşlılar maçları çok daha rahat izleyecekler.

Beşiktaş'ta Atiba harika bir oyun ortaya koydu. Dün yine sahanın her yerindeydi.

Dün kazanılan üç puanda Atiba'nın yanı sıra Fabri'nin de büyük katkısı vardı.

Trabzonspor dün çok iyi mücadele etti. Zaman zaman Beşiktaş'a baskı da uyguladılar.

Özellikle Yusuf Erdoğan, Uğur ve Mehmet Ekici'yi çok beğendim.

Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan'a 'dikkat iyi oyuncu' diyorum.