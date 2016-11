Bravo Şenol Güneş ve öğrencileri

Beşiktaş'ın başarısında Şenol Güneş başrolü oynuyor. Güneş, saha ve saha dışı duruşuyla alkışı hak ediyor. Şenol hoca, 1-1 biten Napoli maçı sonrası medya mensuplarına verdiği yanıtlar alkışlanacak cinstendi.

Güneş, Napoli karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından tebriklerini ileten basın mensuplarına, "Doğrusunu söylemek gerekirse, rakibimiz çok iyi bir takım. maçta 3-0, 4-0 yenik duruma düşebilirdik.

Öne geçtikten sonra kazanmak isterdik ama olmadı" dedi.

Güneş gerçekleri sunarken taraftara oynamamayı ilke ediniyor. Temennim böyle doğruları söyleyen teknik adamların daha fazlaşması. Hakkını yemeyeyim; Aykut Kocaman objektif sunumlar yapıyor.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı futbol ve İtalyan devi Napoli karşısında alınan başarılı sonuçlar küçümsenmemeli.

Beşiktaş, Napoli gibi bir takımdan iki maçta 4 puan çıkararak büyük bir iş yaptı.

Tabii sakatlıklar can sıkıyor... Bu kadar çok sakat futbolcunun olmasının nedenlerine gelince...

1. Yeni transferlerin hazırlık kampına olmaması. 2. Futbolcu adalelerinin maçlara hazırlayamamaları...

Bakın geçen yıl Türk gençlerinin futbolcu sakatlığıyla ilgili yazdıkları yazılıma Türkiye'de sadece Başakşehir ilgi gösterdi.

Kadrosu dar olmasına rağmen henüz ciddi bir sakatlık yaşamamasının en büyük nedenlerinden biri de bilimsel çalışması...

Bu yazılımla İnter Kulübü de ilgileniyor.

Şenol Güneş Hocam araştırsın, bu sakatlıklar azalsın.

Unutmadan... Beşiktaş bu hafta Trabzonspor'la çok önemli bir maça çıkacak.

Trabzon'un Akhisar ve G.Saray maçlarını canlı izledim. Onların çoğu maçta aldıkları skora aldanmamak lazım. Özellikle N'Doye çok tehlikeli. Aman dikkat ediyorum...



YILIN TRANSFERİ

Başakşehirspor ligde fırtına gibi... Tabii bu başarıda istikrarın önemi ortaya çıkıyor.

Yıllardır Göksel Gümüşdağ başkanlığında, teknik direktör Abdullah Avcı'nın teknik idaresinde güzel işler yapıyorlar.

Bu başarıda önemli faktörlerin başında cesaret geliyor. Sezon başında tüm takımlar çoğu modası geçmiş yabancı transferleriyle doldururken Göksel Gümüşdağ, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın kapısı çalmış Cengiz Ünder'i istemişti.

Gümüşdağ, 700 bin euro öderken, "19 yaşındaki bir futbolcuya yatırım yapıyoruz çünkü hocam Cengiz'i çok istedi, ben Abdullah Hocama güveniyorum" demişti. Allahı var, Seyit Mehmet Özkan, daha fazla para veren kulüplerin yerine futbolcunun geleceği için Abdullah Avcı'ya emanet etti.

Cengiz Ünder, Sındırgı'lı bir ailenin çocuğu...

Cengiz'in babası 10 yaşında oğlunu Sındırgı'dan İzmir'e götürmüş, o dönem Bucaspor'un altyapısının başında olan Özkan'a emanet etmiş. Özkan da pırıl pırıl bir genç yetiştirmiş. Unutmadan, Cengiz, Başakşehirspor'dan başka bir kulübe transfer olursa ücretin % 30'u Altınordu'nun!.

Ülkemizde Sinan Vardar'ı menajerlere karşı olarak bilirler. Ama Cengiz'in menajeri Ömer Uzun'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Beşiktaş altyapısında BEFAM'ı kurarken Ömer hep bizimle birlikteydi.

Eğitimli, dürüst ve ileriyi gören bir kişiliğe sahiptir. Bu sezon transfer ayının başında da bana şu anda Freiburg'da forma giyen Çağlar'ı, Cengiz'i anlatmıştı. Fotomaç'taki daha önceki yazılarıma girerseniz G.Birliği'nden Ahmet Çalık'la birlikte Cengin ve Çağlar'ın transfer edilmesini istemiştim. Kaleci transferinde de Volkan Babacan'a ayrı bir parantez açmıştım.

Unutmadan, geçtiğimiz yıl Roma'da olan Salih Uçan'ın menajeri Ömer Uzun'du.

Türk futbolunda böyle menajerler olmalı.

Bence belediyeler tüm sporun altyapılarına kaynak vermeli. Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunda takımların sahibi belediyeler oldu. Her sene 1-1.5 milyon TL harcayarak parayı sokağa atıyorlar. Zaten dünya futbolunda mesela bir Roma Belediyespor veya Münih Belediyespor diye bir takım yok. Bu da bardağın öbür tarafı...

Her şeye rağmen doğru işler yapan Gümüşdağ ve Avcı'yı tebrik ederim.