Önemli puan

Maçın 90 dakikasında saha içinde mücadele değil sanki bir savaş vardı. İnanın böylesine bir maçın 10 dakikasında öne geçip berabere bitirmek gerçekten üzücü... Ama ben bardağın dolu tarafından bakıyorum. Gerçek olan şu;

Napoli karşısında 2 maçta kazanılan 4 puan var ve son iki maç kala toplanan 6 puanla elde olan büyük avantaj var.

Bu bakımdan Beşiktaş'ı tebrik etmek gerekir.



Süper Quaresma

Beşiktaş ilk 20 dakikadaki Napoli'yi savuşturduktan sonra oyuna ağırlığını koydu. Ancak ilk devrede son haftaların formda oyuncusu Tosic'in sakatlanması Beşiktaş için büyük şanssızlıktı.

Cesur Yürek Şenol Güneş'in Tosic'in yerine Cenk Tosun'u oyuna alarak Napoli'ye "Hodri meydan" demesi büyük ustalıktı.

Quaresma'nın yoktan var ettiği atakta Atiba boş kale yerine direğe nişalanmasa Beşiktaş'ın işi daha kolaylaşacaktı.

Siyah-beyazlı takımda Quaresma etkili oynarken Fabri libero gibi oynadı.

Fabri hem tehlikeleri sezerek Napoli'ye şans tanımazken hem de usta paslarla oyunu kurdu. Napoli'nin Marek Hamsik'le kazandığı gol çok güzeldi ama keşke kaleci Fabri kalesinden bu kadar fazla uzaklaşmasaydı.



Hoşgeldin Oğuzhan

Doğrusu Beşiktaş ikinci yarının ilk 20 dakikasında sahasından çıkamadı.

Ama sakatlıktan yeni çıkan Gökhan İnler'in yerine Oğuzhan oyuna girince Beşiktaş rakibinin üstüne kolay gitti. Sonuçta da bu baskı penaltı ve beraberinde golü getirdi. Doğrusu Oğuzhan'ı çok özlemişiz. Umarım Trabzonspor maçında müthiş bir Oğuzhan seyrederiz.

Maçın hakemi Mark Clattenburg mükemmel ötesiydi. Hem mücadeleyi dürüstçe yönetti hem de sürekli topu oyunda tutmayı hedefledi. Umarım Türk hakemleri özellikle de Fırat Aydınus bu maçı dikkatlice defalarca izler.

İzlerlerse Türk Futbolu büyük aşama kaydeder.