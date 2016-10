Beşiktaş’ın gururu

Süper Lig'e bomba gibi giriş yapan Beşiktaş, son 8 günde Napoli ve farklı Antalyaspor galibiyetleriyle taraftarlarını mest etti. Beşiktaş'a gönül verenler zaten uzun süreden bu yana çok mutlular...

Antalya maçında Caner Erkin'in sakatlanması hepimizi çok üzdü. Caner sezon başından bu yana takımın en iyisiydi. Bir an önce iyileşmesi en büyük temennimiz...

Caner'in yokluğunda Şenol Güneş'in nasıl bir kadro yapısına gideceği merak konusu... Aman Şenol Hoca gözünü seveyim;

Tosic-Marcelo ikilisini kesinlikle bozma...

İkisi son yıllardaki en iyi ikili olma yolunda olduğunu söyleyebilirim. Açık ve net şekilde görülüyor ki; Adriano henüz hazır değil...

Olcay Şahan'ın savunmada iyi bir alternatif olacağını düşünüyorum.

Tabii Beşiktaş'ın en büyük kozu Oğuzhan Özyakup'un artık forma giyme zamanı olduğunu düşünüyorum.

Beşiktaş'ın Oğuzhan'a ihtiyacı olacak. Haydi Oğuzhan göster kendini...

Beşiktaş'ın en büyük artısı takım içindeki arkadaşlık...

Siyah-beyazlı takımdaki takımdaşlığı sürekli vurguluyorum.

Tolga ve Olcay'ın yedek kalmalarına rağmen takım arkadaşlarına verdiği müthiş destek Beşiktaş'ın en büyük artısı olacak.

Beşiktaş'ın futbol yapısındaki en büyük devrim Şenol Güneş'in teknik direktör oluşudur. Güneş'in yardımcıları Tamer Tuna ve Mehmet Kulaksızoğlu hocaya büyük destek verirken hem futbolcuların sorunlarına da eğilerek Şenol Hoca'ya büyük destek veriyorlar. Beşiktaş'taki arkadaşlık ortamı ve süper teknik ekip başarının en büyük anahtarı...



YUSUF NAMOĞLU'NA ÇAĞRIMDIR

Türkiye'de maalesef hakemler hep gündemde...

Maalesef diyorum çünkü gündem; her zamanki gibi hakemlerin yaptıkları hatalar...

Yusuf Namoğlu'nu eskiden bu yana tanırım. Namoğlu, kendisine kefil olduğum adam gibi adamdır.

Ancak Türkiye liglerindeki hakem hataları artık dayanılmaz boyutlara ulaştı.

Süper Lig'de yapılan hataları zaten biliyorsunuz ama alt liglerde yaşananlar ise rezalet boyutunda...

Mesela geçtiğimiz hafta BAL Ligi'nde oynanan Somaspor- Gönenspor maçında Somaspor'un golünü veriyor, ardından uzun bir süre sonra akıl almaz bir kararla golü iptal ediyor. Soma'da yaşanan büyük deprem sonrası Somaspor'da başkanlık yapmış biri olarak bu karar bana sürpriz gelmedi. Burada yaşadıklarımı bir Allah bir de ben bilirim.

Yetkilileri uyarıyorum; artık özellikle alt liglerde yaşanan hakem skandallarına bir önlem alsınlar.

Bu liglerde çok oyunlar dönüyor. Oralarda arkası olan takımlar hedefe ulaşırken, maalesef çok hak yeniyor.

Sayın Başkan lütfen; alt liglerdeki hakem hatalarını mercek altına alın.

BAL Ligi'nde profesyonelliği kaybetmiş takımlar tekrar geri dönmeleri için bir ümit ligi... Burada gruplar 12 takımla oynanır; yani yılda 22 maç yapar futbolcular 6 ay ne antrenman yapar, ne de maç yapar. Allah aşkına buradan hangi genç futbolcu çıkacak? Daha doğrusu bu lig futbolumuza nasıl katkı yapacak, doğrusu çok merak ediyorum!



BASKETBOLUN KALKINMASI

Hidayet Türkoğlu Basketbol Federasyonu Başkanı oldu..

Kendisi basketbolumuzun içinden biri gelen biri...

Umarım basketbolumuz için hayırlı olur. Türkoğlu, yapacağı reformları 5 maddede toplamış.

Futbolda aşırı savurganlık devam ederken ülkemizde çok sevilen basketbolda da anlayamadığım; bir sürü modası geçmiş Amerikan liglerinde ıskarta olmuş basketbolculara menajerler aracılığıyla anormal paralar ödeniyor. İhraç ettiğimiz basketbolcu sayısı ise 1 veya 2!

6 yıl önce Milli Takımımız finalde ABD'yi yense Dünya Şampiyonu'ydu. Dünya ikinciliği de çok büyük başarıydı.

Demek ki Türk gençleri son derece yetenekli.

Bu gençler artık yabancı sınırsızlığında ilk beşlerde yer almıyor ve basketbolcu yetişmiyor. Hatta ikinci ligde bile yabancı basketbolcular çoğunlukta.

Tabii tablo ortada, Basketbol Milli Takımımızın son birkaç yılda aldığı kötü sonuçlar da ortada..

Yeni reformlar yapılırken cesur tedbirler alıp en az 5 yıl Türk basketbol takımlarında en fazla bir yabancı oyuncuya yer verilmesi ülkemizde gittikçe sevilen basketbolumuzun daha çok sevilip açısından çok önemli...

Biraz dikkat ederseniz; basketbol takımlarımızın birkaç tanesi haricinde her sezon tüm kadrolarını tamamen değiştiriyor. Transferler havada uçuşuyor.

Acaba yöneticiler ile menajerler arasında bir bağlantı mı var?