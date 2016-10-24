Rakipsiz

Üç sezondur durmadan yazıyorum Türkiye'nin en iyi takımı;

Beşiktaş.. Açık net aslında;

Kara Kartal gitgide dibe doğru ilerleyen Türk Futbolu'nun yüz akı... Cumartesi günü canlı olarak izlediğim Galatasaray'la Beşiktaş arasında büyük fark var.

Beşiktaş Türkiye'de rakipsiz...

Daha önce de yazdım, bu takımda sevgi ve saygı var, takımdaşlık var. En en önemlisi bu ekibi hücum futıboluyla coşturan usta teknik direktörü bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımın Aboubakar'la kazandığı mükemmel golde 6 Beşiktaşlı futbolcu gol için hamle yapması dikkat çekiciydi. Kamerunlu futbolcunun harika golü uzun süre unutulmayacak güzellikteydi.

Tabii Napoli zaferinin ardından Beşiktaş'tan süper bir performans beklemiyordu.

Ama taraftar tıklım tıklım doldurduğu Vodafone Arena'da Napoli zaferinin keyfini yaşamaya ve takımlarına sevgisini göstermesi görülmeye değerdi.

Beşiktaş aslında dün vasatı aşamazken Tosic, Atiba ve Necip yine olağanüstü bir mücadele sergiledi. Necip, "Atom Karınca" olma yolunda hızla ilerliyor.



BU TALİSCA DEĞİŞİK ADAM

Antalyaspor'a belli ki Rıza Çalımbay'ın eli değimiş. Ligde istediği sonuçları alamayan kırmızı-beyazlı ekip Beşiktaş karşısında ilk 45 dakikada sezonun en iyi futbolunu ortaya koydu ve gelecek için umutlandı. Ancak Diego'nun yenen ilk gol sonrası gördüğü kırmızı kartı doğrusu profesyonel bir futbolcuya yakıştıramadım.

Belki de o kart olmasa; ilk 45 dakikadaki gibi Antalyaspor, karşılaşmaya ortak olacaktı.

Aboubakar geçtiğimiz haftaya kadar acımasızca eleştiriliyordu ama 8 günde attığı 3 nefis golle şovuna başlaması Beşiktaş için çok önemli. Bu Talisca da hakikatten çok değişik bir futbolcu. Biz ondan duran top golü beklerken o bizlere klas bir kafa golü izlettirdi. Ardından yine akıl bir gole daha imza attı.

Caner Erkin'in sakatlığının ciddi olmasına çok üzüldüm. Genç kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.