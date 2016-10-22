Beşiktaş’ın sırrı

Beşiktaş, Napoli gibi güçlü bir takımı İtalya'da yenerek ülke insanımızı büyük sevince boğdu. Sadece Beşiktaşlılar değil, başta F.Bahçe ve G.Saray'a gönül veren diğer takım taraftarlarımızın da Beşiktaş'ın bu güzel zaferinden büyük keyif aldıklarını gözlemliyorum.

Beşiktaş için şimdi sırada evinde oynayacağı Napoli ve Benfica maçları var. Kara Kartal bu maçlardan alacağı en az 4 puanla Şampiyonlar Ligi'nde ikinci turu kucaklayabilir.

Dikkat ederseniz son 3 sezonda Beşiktaş hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında müthiş sonuçlar alarak dikkat çekiyor. Liverpool'u elemek Beşiktaş için büyük başarıydı. Şimdi o başarıya Napoli'yi deplasmanda devirmek de eklendi.

Taraflı-tarafsız herkes Beşiktaş'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğu konusunda artık hem fikir... Peki Beşiktaş'ın başarısındaki sır ne?

Çok kısa anlatmak gerekirse Beşiktaş'ın sırrı; Napoli maçında Fabri'nin penaltı kurtarışı sonrası Tolga Zengin'in takım arkadaşının sevince ortak olup yedek kulübesinden sahaya atlamasıdır.

Beşiktaş takımı içinde yaşanan arkadaşlık ve takımdaşlık ruhu bu başarının en büyük göstergesi...

Beşiktaşlı futbolcular takım içinde müthiş bir mücadeleyi hep birlikte aynı forma altında veriyorlar.

Belli ki teknik direktör Şenol Güneş takım harmonisini çok iyi kurmuş.

Türkiye'nin en iyi takımı Beşiktaş; usta teknik direktörü Güneş ve takım için savaşan futbolcularıyla büyük başarılar elde etmeye hazırlar.

Beşiktaş Türk Futbolu'nun parlayan yıldızı... Her zaman Şeref'iyle oynayıp, Hakkı'yla kazanan Türkiye'nin gurur Beşiktaş'ın yolu açık olsun...



Beşiktaş armalı uçak

eşiktaş'ın Napoli'ye gidişi muhteşemdi.

Beşiktaş'ı yönetimsel olarak zaman zaman eleştiriyorum. Çünkü bu kulübün daha kurumsal yönetilmesi görüşündeyim. Sonbaharı pek sevmem ama bugün çiseleyen yağmur bayağı hoşuma gitti.

THY'nin spora verdiği destek müthiş... Aldığım haberlere göre dünyada büyük başarılar elde eden voleybol kadın takımlarımıza Türk Hava Yolları da ilave oldu.

Takımın başına da Beşiktaş'tan tanıdığım başarılı antrenörler;

İsmail Şahin ve Serkan Gür ikilisi getirilmiş.

Kulübün Genel Sekreteri Ramazan Yıldırım da başarı için biçilmiş kaftan...

THY'nin voleybolumuza girişi Türk Sporu için gerçekten müthiş bir sinerji... Anadolu Jet'in bir uçağını BJK logosuyla süsleyen THY yönetim kurulu Başkanı İlker Aycı'ya Beşiktaş 'a ve Türk Sporuna yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmek boynumuzun borcu oldu.

Altyapı denince içim kıpır kıpır oluyor. Atınç ve Necip'i o takım elbiseli Beşiktaş logolu uçağın önünde görünce inanın duygulandım. Çok da yakışıklılar... Allah nazardan saklasın.

Bizim sanal medyacılar Necip'e gösterdikleri ön yargılarından bir kurtulsalar çok iyi olur. Kayserispor maçının ardından Napoli mücadelesinde basmadık yer bırakmayan Necip'e alkışlar benden. Haydi Atınç, sıra sende oğlum!



UEFA Başkanı Yıldırım Demirören!

eçen hafta bir gazetemizde Sayın Yıldırım Demirören'i UEFA'nın önemli bir delege bölümünün başkanlık teklif ettiğini kendisinin de bu talebe "Türk Futboluna yapacağım çok şey var, ancak 2.5 yıl sonra düşünürüz" dediği yazıldı.

Ben bu haberi okurken kamera şakasına maruz kaldığımı zannederek etrafımda gizli kamera aradım ama haber ciddi ciddi kaleme alınmıştı. Gerçekten hayretler içindeyim. Uzun yıllar Demirören'le birlikte çalışıp o yangından çıktığım için kendisini çok iyi tanıyorum.

Zaten Türk futbolunun geldiği nokta da ortada...

Neredeyse yabancı çöplüğü olmuş bir düzende yazıyoruz, çiziyoruz.

Osmanlıspor, Antalyaspor 9'ar yabancıyla oynuyor.

Birçok kulübümüz; maalesef, bu ülkenin parasıyla yurtdışında kariyerleri bitmiş futbolcuları toplayıp getiriyorlar.

Koca Süper Lig'de yıllardır Hakan Balta ve Mehmet Topal'ın haricinde bir tane stoper çıkmıyor.

Çünkü aynı mevkiler yabancılarla doldurulmuş. Tekrar tekrar yazıyorum, kulüplerin durumu tam bir facia.

Artık yakıt alamıyor, futbolcular donuyor. Ve maalesef kulüplerimiz denetlenmiyor ve batıyor...

Ve tüm bunlar olurken sayın Demirören'e UEFA Başkanlığı teklif ediliyor.

Ülkemize ve UEFA'ya hayırlı olsun!