Gençlerde hayat var

Performanslarıyla şu anda Süper Lig'in en iyi iki takımının hazırlık maçını keyifle izledim.

Beşiktaş'ta; Utku, Atınç, Muhammed Enes, Hamza gibi gençlerin forma giymeleri beni en çok mutlu eden gelişmeydi. Yıllardır savunuyorum, pahalı yabancı transferlerin yerine öz kaynaktan gelecek gençler sizi büyük başarılara taşırlar.

Özellikle genç Muhammed Enes için çok iyi şeyler duyuyorum. Umarım gelişimini sürdürür.

Genç futbolcular demişken; ah be Necip... Sevgili oğlum; sıfır hata ile oynuyorsun ama artık biraz da dikine oyna. Ben, seni biliyorum; öldürücü şutlar ve gol pasları atabiliyorsun. Biraz daha cesaret Necip!



PEKTEMEK'İN DÖNÜŞÜ

Mustafa Pektemek Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından biri... Yaşadığı sakatllıklar ve şanssızlıklar nedeniyle Beşiktaş'ta Gomez ve Cenk'in arkasında yedek beklemiş ve taraftardan tepki toplamıştı. Dün attığı gol sonrası hiç sevinmeyerek geri dönmek için sabırsızlandığını belli etti. Bu da Beşiktaş için çok önemliydi.

Beşiktaş'ın yıldızı Talisca attığı jeneriklik golle tam bir serbest vuruş olduğuunu bir kez daha gösterdi.

Marcelo Guedes attığı golde hücumda da ne kadar etkili olduğunu gösterirken geçen haftanın kahramanı Adriano'nun sakatlanması çok büyük şanssızlıktı.