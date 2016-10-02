TFF’ye rağmen

Beşiktaş dün ilk devrede Çaykur Rizespor'la birlikte karşılaşmayı sanki ağır çekimde oynadı. Öyle bir 45 dakika yaşadık ki oyun; sabaha kadar oynansa gol olmayacak görüntüsündeydi.

Tabii burada Beşiktaş'ın orta sahadaki önemli isimleri Talisca, Oğuzhan ve Gökhan İnler'in sakatlığı nedeniyle forma giymemesi bu durağan futbolun en büyük nedeniydi.

Tosic ve Necip iyi birer kesici olmalarına rağmen kendi kapasitelerini aşma isteğinden dolayı çok hata yapınca Beşiktaş'ın hücuma kalkma hızı oldukça düşmüştü.



ŞENOL GÜNEŞ FARKI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş dün yine galibiyetin mimarı oldu. Güneş, ikinci yarıya Quaresma'yı yedekten oyuna dahil ederken Cenk'in yanına Aboubakar'ı alarak 4-4-2'ye döndü.

Bu değişiklikler Beşiktaş takımına atak üstünlüğü de getirdi ama Cenk ve Aboubakar'ın kötü gününde olması siyah-beyazlıların aradığı golü bulmasını engelledi. Açık ve net;

Beşiktaş'ta forvette sorun yaşıyor.

Mario Gomez çok ama çok aranıyor!

Aboubakar her vuruşu isabetsizdi.

Allahtan maçın son dakikakasında Adriano'nun füze gibi vuruşunda eğildi de top ağlarla buluştu.



DEMİRÖREN VE EKİBİ!

Teknik direktör Şenol Güneş'in oyunun son bölümünde sahaya sürdüğü Adriano harika bir gol atarak Beşiktaş'a altın değerinde 3 puanı kazandırdı. Beşiktaş'ta dün Atiba ve Caner gerçekten çok çabalarken beraberliğe isyan ettiler.

Gerçek şu; Beşiktaş, dünkü maçı Pazar gününe almayan TFF'ye inat kazandı. Maçın son anlarında gelen golün ardından Yıldırım Demirören ve yanındakilerin nasıl bir ruh haline büründüklerini inanın çok merak ediyorum.