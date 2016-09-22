Favori Beşiktaş

Beşiktaş, cumartesi günü G.Saray ile çok önemli bir maça çıkacak.

Siyah-beyazlı takım bu maçı kazandığı taktirde; sadece puan farkı değil, psikolojik üstünlüğü de iyice eline geçirmiş olacak. Bu yüzden derbiyi Beşiktaş için önemli bir viraj olarak görüyorum.

Beşiktaş'ın derbide en önemli kozu taraftarıyla, G.Saray'a büyük baskı uygulayacak.

Türkiye'de hücum futbolu öncülerinden teknik direktör Şenol Güneş'in, G.Saray'ı en azından 60-70 dakika baskı altına almanın taktiğini hazırladığını tahmin ediyorum. Beşiktaş'ın bu baskılı futbolunda iki stoperi Tosic ve Marcelo'nun zaman zaman öne çıkarak hücuma destek vermesi gerekiyor. Beşiktaş'ın derbide en büyük kozlarından biri Quaresma olacak.

Q7'nin takım disiplininden uzaklaşmadan basit oynaması Beşiktaş'ın işini kolaylaştıracaktır.

Forvette tercihim; Aboubakar...

Portekizli futbolcu henüz hazır değil ama Cenk'in özellikle hava toplarındaki etkisizliği ve son iki maçtaki form düzeyi beni Aboubakar tercihine itiyor.



Kartal'ın emniyet şeridi

Derbide Gökhan ve Caner'le kanat organizasyonlarının çok etkili olacağını düşünüyorum.

Gökhan eski formundan uzak bir görüntüde ama forvete vereceği destek Beşiktaş'a büyük avantaj sağlayabilir. Gerçi Beck oynasa da sorun yaşanmaz.

Kaledeki tercihim ise oynadığı maçlarda güven veren Fabricio... Takıma hemen adapte olan ve Akhisar maçında Talisca'ya nefis bir gol pası veren Gökhan İnler ve Atiba ikilisi Beşiktaş'ın derbideki emniyet şeridi olacak. Oğuzhan'ın derbiye hazır olacağı söyleniyor ama ben Güneş'in Talisca'yla oyuna başlayacağını ve ikinci devrede Oğuzhan'la G.Saray'ı zorlayacağını tahmin ediyorum. Beşiktaş, G.Saray'ın iki silahı Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok'u etkisiz hale getirirse işi çok kolaylaşır.



Beşiktaş örnek olsun

Siyah-beyazlılar, G.Saray karşısında favori ama unutmamak gerekir ki; derbi maçların sonuçlarını önceden kestirmek mümkün değildir. Bu derbi deplasman taraftarıyla daha da güzelleşir. Beşiktaş kapılarını G.Saray'a açarak hem derbiye daha büyük anlam katmalı ve hem de konuk severliğiyle tarihe geçmeli. Umarım fair-play çerçevesinde bir mücadele yaşanır.