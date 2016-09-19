Beşiktaş güle oynaya

Beşiktaş düne kadar hiç kazanamadığı bir deplasmandan üç puanı tam anlamıyla tereyağından kıl çeker gibi aldı. Beşiktaş bu önemli galibiyetle haftayı kayıpsız kapatırken rakiplerine yine gözdağı verdi.

Türkiye'nin en iyi takımı Beşiktaş'ın sezon sonunda 3. yıldızı takacağını söylemek için kahin olmaya gerek yok. Siyah- beyazlı takım son iki sezondur oynadığı futbolla zaten gücünü rakiplerine kabul ettirmiş durumda.

Gelecek hafta gelecek olası bir derbi zaferiyle; başarıya giden yol sezon başından itibaren tamamen açılmış olacak.



SÜPER CANER ERKİN

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisar deplasmanında rotasyona girmekte haklıydı.

Ben de dün teknik direktör olsam aynı 11'le sahaya çıkardım. Zaman zaman üstüne çok gelinen Tolga'nın kafa dinlemesi çok doğru bir hamleydi. Talisca çok önemli bir silah olduğunu takımına erken bir gol kazandırarak gösterdi.

Beşiktaş geçtiğimiz transfer döneminde birçok flaş transfere imza attı. Ancak şu ana kadar görülen o ki, Kara Kartal'ın en iyi transferi oynadığı kusursuz futbolla Caner Erkin... Genç yıldız başarılı performansını dün akıl dolu bir golle (Rodallega dokunup kendi kalesine attı) süsledi. Hele bu transfer en önemli rakiplerinizden birinden size gelmişse Caner'i seyretmenin keyfi bir başka oluyor.



Q7 VE SAVUNMA SORUNLU

Gelelim Beşiktaş'ın eksik yanlarına...

Quaresma çok top ezdi. Takıma değil, rakibe çalıştı! Her serbest vuruşu kullanmak istemesi onun klasındaki bir yıldıza yakışmıyor. Beşiktaş'ın iki stoperi;

Marcelo ve Tosic'in ağır kalışları zaman zaman takım için büyük tehlikelere neden oluyor. Cenk Tosun maçta görev aldığı 80 dakikada bir varlık gösteremezken yerine giren Aboubakar oldukça istekli ve etkiliydi.

Şenol Güneş'in gelecek haftaki derbide Aboubakar'ı tercih edeceğini düşünüyorum.

Cenk üzülmesin; ama abiler doğruyu söyler!