Keyifli sonuç

Öncelikle şunu belirteyim; Beşiktaş son Avrupa Şampiyonu olan ve çok iyi yönetilen bir ülke futbol takımıyla karşılaştı. Bu sonuçla, Kartal en azından Vodafone Arena'da oynayacağı maçları kazandığı taktirde bu grubu ilk iki takım arasında bitirebilir.

Bu yüzden iyi başlamak çok anlamlı...



BENFİCA GERÇEĞİ

Benfica'nın dünkü mücadelede Jonas, Kostas Mitroglu, Rafa Silva ve Jardel gibi yıldızları sakatlıkları nedeniyle forma giymedi. Braga'dan transfer edilen golcü Silva istim üzerindeydi. Stoper Jardel 'in yanısıra Jonas hem orta saha hücum bağlantısı kuruyor ve kritik anlarda skoru değiştirebilen özellikte bir futbolcu.

Bu isimler oynamamasına rağmen 26.3 yaş ortalamasıyla Benfica müthiş bir disiplinle mücadele etti.



TALİSCA'NIN KLASI

Beşiktaş'ta dün dikkat çeken önemli ayrıntı; yeni transferler Marcelo, Gökhan İnler, Adriano ve forvet Aboubakar'ın oldukça ağır görüntü çizmeleriydi. Siyahbeyazlılarda dün ayakta kalan futbolcular Caner, Tosic ve maçın kahramanı Talisca'ydı.

Oğuzhan'ın yerine ikinci devrenin başlamasıyla oyuna giren Talisca; Beşiktaş'a hem hücum zenginliği getirdi hem de attığı nefis golle klasını gösterdi. Hakem Mazic, Talisca'nın ceza sahası içinde yere indirilişini es geçmese belki de Beşiktaş, bu zorlu deplasmandan 3 puanı kapacaktı.

Quaresma'nın son anlarda kendi ceza alanı içinde Benfica'ya ''Al da at" dercesine gol pası vermesi için kusura bakmasın ama "herhalde kafayı yedi" demek geldi içinden.

Bu pozisyonda inanılmaz refleksle golü engelleyen kaleci Tolga da maçın kader adamlarından biri oldu. Beşiktaş özellikle son 10 dakika rakibine inanılmaz bir baskı uyguladı.

Bu dakikalarda "Gel de Gomez'i arama" derken Talisca hepimizi sevince boğan son vuruşu yaptı.

Darısı diğer maçlara...