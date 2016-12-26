Manidar bir yıl!

Galatasaray 5 gollü bir galibiyetle 2016 yılını kapattı. Fakat 9. dakikada hakem Bruma'ya kırmızı kart gösterebilseydi bu kadar görkemli bir sene finali olabilir miydi bilmiyorum! Yine de 2016 yılında Galatasaray'ın ülkedeki 3 kupadan 2'sini alması ve 2016 yılının sonunda ligin son şampiyonu Beşiktaş'ın 2 puan ardında olması, (liderin de 3 puan gerisinde) Türk futbolu açısından çok manidar.

Son haftalarda bambaşka bir Sneijder izliyoruz… Sneijder, bu yaşında bu kadar ünlü, bu kadar çok kazanan, bu kadar önemli bir futbolcuyken bile kendi performansının üzerine koymasıyla genç Türk futbolcularının da örnek olmalı. Üstelik takımı 4-1 öndeyken kaptanlık pazubandını göstererek arkadaşının gördüğü sarı karta karşı verdiği tepki, (belki bazılarınızın eleştirilerini toplayabilir ama), "Bir takım lideri nasıl olmalı?" sorusuna verilecek en güzel cevaptır.

Yine de 2016'yı lig liderinin 3 puan, son şampiyonunun 2 puan ardında bitiren Galatasaray'ın, faklı kazandığı maçın ardından bile taraftarını memnun eden bir futbol oynadığını söylemek imkansız. Eğer maddi sıkıntılar olmasa G.Saray'ın devre arasında kurtulabileceği kadar çok oyuncudan kurtulup, iki bek, bir stoper, bir orta saha, bir forvet hatta pek çok otoriteye göre bir de teknik adam alması elzem Tabii ki böyle bir şey olmayacak.

Yarışta rakip olan diğer takımlara bakınca bu kadar eleştirilen Galatasaray'ın hâlâ ciddi oranda şampiyonluk şansı olduğu da bir gerçek.

Attığı gol, yediği gol, topladığı puan itibarıyla ligin ilk 16 haftalık bölümünü çok da kötü bir yerde kapatmayan Galatasaray, tüm bu istatistikleri belki de en çok Muslera'ya borçlu.

(Atılan goller hariç) Galatasaray'ın Avrupa kupalarında olmadığını da düşünürsek maddi durumu da göz önüne alındığında çok iddialı transferler yapmayacağı da bir gerçek. Yönetimin, teknik direktör değişikliğine gitmesi de şu an için beklenmiyor.

Öyleyse yapılacak tek bir şey var; Devre arası kampını en iyi şekilde değerlendirmek.

Futbolcuya dayalı bir sistemde takım üzerinde otorite kuramamış bir teknik adamla bu ne kadar mümkün olacak?

Bunu da zamanla göreceğiz.