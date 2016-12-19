Enteresan

Maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Riekerink, Beşiktaş'ın puan kaybına vurgu yaparak, Ankara'dan lig ikincisi olarak dönmek istediklerini belirtti. Bunun için en az dört farklı bir galibiyet gerekiyordu, iddiası hayli enteresandı.

Riekerink'inkinden daha enteresan bir demeçse Osmanlı'nın hocası Mustafa Reşit Akçay'dan geldi. Akçay, "Maçın favorisi Galatasaray" diyerek Türkiye'de futboldan anlayan hemen hemen herkesle farklı görüşte olduğunu beyan ediyordu.

Bunu motivasyon olarak tercih etmişse bir şey diyemem ama, günümüz futbol dünyasında, bahis vb faktörler nedeniyle daha özenli cümleler seçmeli görüşündeyim.

Her ne kadar Mustafa Reşit Akçay tanıdığım en namuslu futbol adamlarından birisi olsa da, milletin ağzı torba değil.

Riekerink'in arzu ettiği gibi Galatasaray'ın farklı kazanması halinde çok baş ağrıtabilecek bir demeçti.

Neyse ki; Mustafa Reşit Hoca o denli düzgün bir adam ki, o koşulda dahi kendisini koruyacak –ben dahil- pek çok insan var. Karşılaşma öncesinde iki takımın bir arada tribünlere gidişi çok güzeldi.

Bazı oyuncular (Sneijder, Selçuk) halı saha ayakkabısı tercihleriyle dikkat çekti.



Buz pisti gibi zemin

Enteresan bir zeminde, enteresan bir maçtı. Pek çok ikili mücadelede Jayne Torvill-Christopher Dean (Buz dansının unutulmaz İngiliz çifti) enstantaneleri yaşandı. Maç topla değil de rahatlıkla PAK (puck) ile oynanabilirdi.

Yasin son maçta 3 gol yapmış olmanın özgüveniyle onbirdeydi. Endişelenenler vardı ama, Riekerink onu bir süre kolay kolay yedek soyunduramayacak görünüyor.

Muslera'nın muazzam kurtarışının hemen ardından gelen Yasin'in golüyle maç adeta 0-1 başladı. Enteresandı; tam tersi de olabilirdi. Osmanlı'nın skoru 1-1'e getiren golünden önce bir ofsayt, iki takım lehine birer penaltı şüphesiyle ilk devre tamamlandı. Enteresan bir detay daha vardı ki, Hüseyin Göçek çok kalındı.

Göçek, ya soğuk hava nedeniyle çok kalın giyinmiş, ya da çok kilo almış. Maç boyunca iki takım tarafından da net pozisyonlar harcanırken; Eren'in ayakla gol vuruşlarındaki ciddiyetsizliği çok enterasandı.

Kafasına istediği toplar yine gelmedi.

Carole, (yine) savunmada çok hata yaptı. Zeminin arkasına sığınmasın, kötü oyununun sebebi, ayakkabıları değil de, ayakları gibi geldi bana.

Webo büyük bir usta olduğunu gösterdi...