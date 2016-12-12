Bir maç yazısı

Sz en alçak maşalarınız ve yöntemlerinizle vurdukça, biz daha da güçleneceğiz. Bir olacağız, büyüyeceğiz… Bursa'dan Serkan Yetişmişoğlu dostum geçti haberi; Bursaspor taraftarı, Beşiktaş taraftarı ile yan yana oturarak izleyeceği, geliri şehit ailelerine bırakılacak bir maç için kolları sıvadı.

Beşiktaş ile Bursaspor arasındaki sportif husumet bir anda buhar oldu, uçtu. Dün, Türkiye'nin dörtbir yanında, farklı liglerde oynanan maçlarda golleri atanlar, saha kenarındaki polis kardeşlerimize koştu, sarıldı, sevinçlerini onlarla paylaştı.

Tüm kulüplerimiz, federasyonlarımız, hain saldırının hemen sonrasında birlik, beraberlik mesajları yayımladı.

Spor ailesi, uzunca bir süredir kendi içinde sağlayamadığı birliği, 15 Temmuz'da ve ülkemizin resmi yas ilan edilen şu günlerinde inşa etmeyi başardı.

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. ''Futbol niçin var?'' sorusunu böyle günlerde daha çok sormalıyız kendimize. Şu an için buna verebileceğim en doğru yanıt; golü atan Yasin'in sımsıkı sarıldığı gencecik polisimizdeki gülümseyişte gizli.



Biz büyük bir milletiz

Acımız büyük. Acımız tarifsiz. Gencecik insanlarımızı, neye ve kime hizmet ettiğini bilmeyen hain katiller yüzünden toprağa veriyoruz. Ama; biz böyle alçakça pusularda bir olup, kumpası kuranın başına çalmayı da biliriz. Biz güçlü ve büyük bir milletiz. Dün pek çok takımımız gibi, G.Saray ve Gaziantep'de aslanlar gibi çıktı vazifelerini yaptı. Pek çok taraftar aşık olduğu renkler için tribündeydi.

Gazeteciler, basın tribünündeydi.

Polisimiz, yine asayişi sağlamak için mesaisindeydi. Biz, buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz... Eskisinden daha güçlüyüz, bir aradayız. Bizler için şehit olanları, arkalarında bıraktıkları emanetleriyle asla unutmayacağız. Yasımızı da tutacağız, işimizi de yapacağız. Çünkü biz Dünya'nın en renkli, en iyi takımıyız zor günde. Hayat devam ediyor, futbol da...Bu topraklarda, bu bayrak altında her daim olacağı gibi.