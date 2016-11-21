Reşit

İnsan Carole'un performansını görünce ister istemez soruyor;

''Lens oynasa kimbilir neler olurdu?'' diye. Doğrusu -her ne kadar- Sinan da çok kötü oynamış olsa da, ikinci yarıda Carole-Chedjou değişikliği daha doğru olabilirdi. Keza; Carole'ün bir de sarı kartı vardı. Riekerink büyük risk aldı ve Yasin'i oyuna sürdü.

Aynı anda Carole-Sinan ikilisinin yerine Podolski ve Chedjou girmiş olsa ne olurdu bilemeyiz tabi ama bana böylesi daha mantıklı gelmişti. G.Saray maçtaki ilk organizasyonu 54'te yaptı.

De Jong istekliydi ama, başta Sneijder olmak üzere G.Saray orta sahası kelimenin tam anlamıyla döküldü.

Hatta gözler vasat bir Selçuk İnan'ı bile mumla arar hale geldi.

Yine sahada G.Saray adına debelenen Tolga Ciğerci'ydi. Lütfen ona Florya'da birisi şutör olmadığını söylesin.

Tolga, sadece elverişli bazı fırsatları harcamakla kalmıyor, çokça komik duruma düşüyor. Eren'in sakatlanmasıyla gelen zorunlu Cavanda hamlesiyle maç iyiden iyiye F.Bahçe lehine dönmüştü artık. Sonrasında gelen penaltı golüyle bir F.Bahçe-G.Saray derbisi daha nihayet eriyordu. 17 yıldır her maç aynı sebeple kaybedilmiyor şüphesiz.

Ama bu maçın kaybedilişinde faturayı bir altyapı hocasına kesmek vicdansızlık olur. Müsebbip, bu kadroya o hocayı verendir. Fakat verenin öyle bir derdi yok! Riekerink rüştünü ispatlayamadı ama, G.Saray'ın Kadıköy'de galip gelme hasreti reşit oldu.