Altyapı hocası

Galatasaray'ın kadrosunda kaç tane stoper, kaç tane sağ bek var sayısını bilmiyoruz ama hala bu mevkilerde tatminkar bir performans izleyemedik.

Hatta bu mevkilerdeki yoksunluk o denli bariz ki, Carole'ü muazzam bir sol bek sananlar bile var aramızda.

De Jong için de Carole'e benzer bir durum vardı sanki. Sneijder ve Selçuk'un yanında performansı "kabul edilebilir" sınırlar içerisindeydi. Galatasaray'ın sezon başından bu yana kendi ceza sahasında vurdurduğu kafalarla yediği goller ortada...

İnsan, "Eren Derdiyok stoper mi oynasa" diye düşünmekten kendini alamıyor.

Galatasaray'ın dün akşam yediği golleri atanların ve gol paslarını verenlerin tamamı eski Galatasaraylı idi. Daha da ilginci rakip takım teknik direktörünün de Galatsaray'ın eski altyapı hocası olması. Avcı'nın 12 yılda gelemediği Galatasaray A takım çalıştırıcılığı için bir Hollandalı'nın kulüpte birkaç ay çalışması yetti.

Bana lütfen Avcı'ya iki kez teklif yapıldığını ve onun kabul etmediğini söylemeyin.

Keza; Galatasaray, kerhen teklif ettiği değil, gerçekten istediği her teknik adamı alabilecek bir kulüptür. Dün akşamın özeti, Başakşehir çatır çatır Galatasaray'ı yendi.



Stajyer hakem gibi yönetti

Muslera'nın anlamsız çalımlarını ayakta alkışlayanlar, ikinci golden önceki tuhaflığı sırasında ne hissetti çok merak ediyorum.

Ali Palabıyık eğitimi devam eden bir stajyer hakem gibi yönetti. Performansına iyi diyemem ama, bir gün üst düzey bir hakem olabileceğini öngörüyorum. Fakat bu hayalim Emre'ye kendini azarlattırması hatırıma gelince bulanıklaşıyor.

G.Saray için son sözüm oyundan çıkarken ıslıklanan Selçuk'a... Sana aylardır söylüyordum Selçuk. Kazandığın bunca para ve kupadan sonra umurunda mı bilmiyorum.

Unutulmaz bir G.Saray kaptanı olmak için daha fazlası gerektiğini anlamışsındır.

Umarım kısa sürede toparlanır ve bu büyük kulübün efsaneleri arasındaki yerini alırsın. Umarım... Abdullah Avcı ve talebelerini tebrik ediyorum. Çok iyi bir takım olmaktan, büyük bir takım olmaya doğru emin adımlarla gidiyorlar.

Emre kardeşim dışında da hayli sempatikler. Bulundukları yeri fazlasıyla hak ediyorlar.