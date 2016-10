Tünelin ucu

Haftalardır yazıyorum...

Galatasaray takımında sezonun şu ana kadar ki özeti şu;

Muslera'nın kurtarışları, Bruma'nın çalımları, Tolga Ciğerci'nin tam olarak anlamlandıramadığımız liderliği… Sonunda ezber bozan bir iki şey oldu da kötüye gidişte umutsuzluğa kapılan bir kısım Galatasaray taraftarı umutlandı.

Mesela; Adana önünde üç puanı getiren Bruma'nın gol atması. Şutu çok sertti ama Adanaspor kalecisi Karacic'in de hatalı olduğunu kabul etmek lazım. Bir de şu var; Selçuk'un değil, Tolga Ciğerci'nin oyundan çıkması.

Teknik direktör Riekerink'in tercihini bu yönde kullanmasını sadece Tolga'nın gördüğü sarı karta bağlı olduğunu sanmıyorum. Tolga çok koşuyor, topları alıyor, fena da vermiyor ancak Galatasaray'ın oyun liderliği onu hayli aşıyor.



RİEKERİNK RAHAT NEFES ALDI

Riekerink için çok önemli bir maçtı.

Keza; Beşiktaş karşısında 2-0'lık üstünlüğü koruyamaması, Trabzonspor yenilgisi, kazanılmalarına rağmen Karabük ve Gençlerbirliği maçlarıyla kredisini doldurmuştu. Beşiktaş'ın kaybettiği haftada kazanamazsa, Galatasaray'daki geleceğine dair sıkıntılı bir döneme başlayacaktı.

Skora rağmen bu yönde sorgulanmaya devam edecektir. Yine de; bu galibiyetle alınan üç puanla rahat bir nefes aldığını da söylemek yanlış olmaz.

Ligdeki 9'uncu maçında 6'ncı kez kazanan sarı-kırmızılılar, zirvedeki iddiasını sürdüyor. Bu futbolla, bu şekilde devam etmesi bence imkansız.

Önümüzdeki hafta Başakşehir'le ardından Fenerbahçe ile oynayacak G.Saray'da bu iki maçın ardından tünelin ucundaki zayıf ışık bakalım bugünkü kadar net görünür olacak mı?

Bu iki maçta teknik direktör Riekerink'in şanstan ve bugüne kadarki performansından daha fazlasına ihtiyacı olacak.