TFF 1.LİG ANALİZ 2

ÜMRANİYESPOR: Tam bir proje takımı olan Ümraniye, Belediye Başkanı, kulüp başkanı, sportif direktörü ile sağlıklı bir kulüp yapısı oluşturdu. Erkan Sözeri tercihi ve hocanın büyük katkısı ve doğru dokunuşları ile çıkışa geçerek ilk yarının en flaş takımlarından biri oldular.



DENİZLİSPOR: Lige maddi, manevi olarak büyük sıkıntılarla başlayıp göreve Ali Tandoğan'ı getirdiler. Takım içindeki sevgiyi arzu isteği güçlü iletişimi sayesinde geliştiren Ali hoca kötü başladığı ligin ilk yarısını iyi yerde bitirerek camiasına nefes aldırdı. Transfer yapabilirse Denizlispor çok daha iyi yerlere gelecektir.



GİRESUNSPOR: Sezona yanlış bir strateji, yanlış teknik adam, verimsiz transferlerle başladılar.

Başkan hatadan erken dönüp bu ligin şampiyonluklar yaşamış hocası Yücel İldiz'i getirdi. Bu doğru tercih ve yeni transferlerle taraftarlarını kazanırlarsa 2. yarı daha iyi yerlere gelirler.



ŞANLIURFASPOR: Gerçekten zor bir camia! İstikrarsız yönetim yapısı, beklentilerin yüksek oluşu ve buna uygun yapılamayan transferler ve hoca tercihi... Sonrasında Kemal Kılıç'ı göreve getiren yönetim çok doğru bir hamle yaptığını, takımın kazandığı maçlarda oyuncuların istekleri ve hırsları ile görmüş oldu. Az ve öz transferlerle çıkışına devam edecektirler.



ADANA DEMİRSPOR: Maalesef geçen seneden yapmış olduğu yanlış hoca seçimi, hatalı transferler ve yüksek bütçenin zararları ve yansımaları ile lige başaladılar. Engin İpekoğlu hoca tercihi doğru karardı. Performansı düşük oyuncuların eski formlarına kavuşması transfer etkisi yapıcaktır.



BB. GAZİANTEP: Lige şampiyonluk parolasıyla, iyi transferler ve yüksek bütçe ile giren takım beklentilerin altında kalması ile teknik adam değişikliğine gitti. Metin Diyadin'in gelmesi ile kıpırdanan takıma yabancılardan hiç katkı alamayınca ilk yarıyı hedeften uzakta tamamladı.

İyi transferler yaparak hazırlanan BB. G.Antep play off yarışında olacaktır.



BANDIRMASPOR: Bu lig için yeterli olmayan yerli oyuncu kalitesine uygun yabancı transfer hataları ile lige kötü başlayan takımlardan.

Feyyaz Uçar'ın göreve gelmesi hem oyuncuları hem camiayı uyandırdı. Özlenen, kaybolan heyecanı geri gelmesi ile lige renk katan takım olacaklar.



ELAZIĞSPOR: Bu futbolcu gurubu maddi, manevi bir çok sıkıntı ve bir de puan silme cezası almalarına rağmen örnek bir arkadaşlık ve vefa gösterdiler. Armasına, formasına sahip çıkan futbolcular büyük saygıyı hakediyor. Transfer açılırsa bu takım şehrini, kulübünü en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir.



MANİSASPOR: Lige çok büyük sıkıntılarla başlayan Manisaspor, şehirden de destek göremeyince işler kötü başladı. Sait hocanın gelmesi ile iyi oynamaya başlayan ama sonuç alamayan Manisaspor, eski oyuncusu Gökhan Sazdağı'nı alarak ligin 2. yarısına daha ümitle başalıcak.



SAMSUNSPOR: Tam bir futbol şehri olan Samsun transfer tahtasının da açılması ile çok genç dinamik olan takıma doğrudan katkı sağlayacak tecrübeli ve iyi oyuncuları dahil etti. Genç oyuncuların doğru gelişmesi, hedefe yürümek adına yapılan bu stratejik doğru hamle yeni stadda ve dolu tribünlerde karşılık bulacaktır



MERSİN İ Y.: Yıllardır yapılan yanlışların sonucunda maddi, manevi zor günler yaşayan Mersin İY'nin tek kurtuluşunun transferin açılmasına bağlı olması üzücü. Belediye başkanı, kulüp başkanı be şehrin önde gelenlerine büyük görev düşüyor.



NOT: Ligin 2. yarısında tüm takımlarımıza başarılar dilerim. Skoru hakemlerin değil futbolcuların belirdiği centilmence keyifli ve güzel bi lig temenni ediyorum.