TT Arena’da 10’un gecesi

Galatasaraylı oyuncular saha dışında yaşadıkları takım içi sorunları bir kenara bırakıp, maça ortak düşünen, birlikte hareket eden, kazanma odaklı fikir birliği ile çıktı.

"Hareket'te birlik olmazsa fikirdeki birlik faydasız" o yüzden maça çok istekli ve coşkulu başlamalarına rağmen yine birlikte hareket edemeyen, top rakipteyken savunma prensiplerini yerine getiremeyen, top ayağındayken bir tek Bruma'nın bire birleri ile hücum etmeye çalışan bir takım görüntüsüne büründü G.Saray. Selçuk inisiyatif alıp, geçiş oyununa hem dikine pas oynayarak hem de topsuz koşularla katılımı ile yakaladığı 2 net gol pozisyonu ve 1 asist ile ilk yarıda özlenen bir performansı sergiledi.

G.Saray'ın yediği golde; topu kaybettiği anda hücumdan savunmaya geçemeyen, kenar ortalarında oyuncusunu bulamayan stoperler neticesinde, tıpkı Osmanlı maçında Webo'dan yediği gollerin kopyasını gördük. İkinci yarı G.Saray adına mükemmel başladı.

Son haftalarda formsuzluğu nedeniyle eleştirilen Eren'in 3. bölgede hareketli oluşu, arkadaşlarına alanlar boşaltması, sık sık ceza sahasının dışına çıkarak oyunun akışına katkıda bulunması ve Gassama'nın kendi kalesine attığı gol öncesi Selçuk'a yaptığı servis maçın en ince hareketlerinden biriydi.



Wesley ipleri eline aldı

Sneijder fiziksel olarak son dönemlere oranla daha diri göründüğü maçta Bruma'ya da alınan önlemler sonrasında ipleri eline aldı. Oyunun her alanında etkili oldu. Pres yaptı, top kazandı.

Zaman zaman sol kanada sıkışıp kaldığı için eleştirdiğimiz Hollandalı bu kez aynı bölgeyi deyim yerimdeyse evi gibi kullandı.

Attığı enfes golün yanı sıra Eren'e yaptığı asist ile galibiyete giden yolda kapıları usta bir çilingir gibi sadece 4 dakika içinde açtı. Bu galibiyet G.Saray'ın bu öz güvenle beraber sağlam bir dönüş yapmasını sağlayabilir. Sevdiğin bir insana sarılarak ayrılırsan dönüşünü iple çekersin.

G.Saray inişli çıkışlı grafiğinin ardından ikinci yarıyı belki de böyle bekleyecek.