Aboubakar farkıyla

Beşiktaş maçın ilk düdüğü ile birlikte rakip yarı alana adeta kabus gibi çöktü. İlk yarının son maçındaki bu istekli görüntü gerek tribündeki gerekse ekran başındaki tüm siyah beyazlıları memnun etmiştir diye düşünüyorum.

Eski takımına karşı duygusal gelgitler yaşayan İbrahim Üzülmez'in ise Beşiktaş'ı tehdit edecek tek silahı Ghilas'tı. Oğuzhan ve Aboubakar'ın etkili ve istekli oyunu skora da yansıdı, Beşiktaş'ın 3. bölgede pas trafiğine yön veren, tempoyu yükselten ve arkadaşlarına pozisyon hazırlayan Oğuzhan'dı. Harika bir gole imza atan da Aboubakar'dı.

İlk 45 dakikanın en etkili isimleri ve bu performansa en çok ihtiyacı olan haftalardır eleştirilen Oğuzhan ve Aboubakar'ın takımının soyunma odasına önde girmesini sağlaması da tribünler ve oyuncuların öz güveni için önemliydi, İkinci yarıda daha öne çıkan ve orta sahayı çabuk geçmeye başlayan rakibine Şenol Güneş, 52. dakikada Tolgay- Gökhan İnler değişikliği ile cevap verdi.

Beşiktaş hucüm da atakları sonlandırma problemi yaşayıp top kayıpları başlayınca ve üstüne Rhodolfo- Marcelo ikilisinin Gilas karşısında açık sahada yakalanıp ağır kalınca Gaziantepspor gol pozisyonları bulmaya başladı.



Cenk varken Ozi olmaz

Bunu fark eden Şenol hoca ikinci doğru hamlesini yaptı ve Rhodolfo ve Beck değişikliği ile daha sıkı bi savunma hattı oluşturarak önceliği gol yemeden maçı bitirmek oldu. Oğuzhan'ın temposu düşünce Quresma ve Cenk hucümda hareketli olmayınca, topla buluşamayınca, bu sefer istediklerini yapamayan savunmadan hücuma yavaş geçen pas trafiğinde yavaşlayan bi takım halini aldı Beşiktaş. Maçta attığı gol yaptırdığı penaltı dışında, Aboubakar haricinde ikinci yarıda da isteyen, arayan zorlayan oyuncu çıkmayınca Beşiktaş pozisyon bulmakta çok zorlandı.

Takımın birinci penaltıcısı sahadayken Oğuzhan'ın penaltıyı kaçırması maçı kazanınca göze batmadı ama bu seviyelerde duygusal kararlar vermek doğru değildi.

Aboubakar için de belki bi Gomez değil ama çok iyi bir takım oyuncusu olduğunu gösterdi. Top rakibe geçince yaptığı pres ve savunmaya katkısı, topu rakip kaleye götürebilmesi ve 3. bölgede topu tutarak takımının atağa çıkması adına yapmış olduğu katkıyla yapılan eleştirilere performansı ile güzel bir cevap verdi.