Tebrikler beyler

Şampiyonluk yarışındaki 3 rakibinden 2'si puan kaybetmişken, kazanmak için başka bir motivasyona ihtiyaç duymazsın.

Fenerbahçeli futbolcuların böyle düşünerek karşılaşmaya geldiklerini düşünüyorum.

Ancak sadece düşünce yetmez mücadele, istek ve coşkuyu da sahada sergilemek lazım, Gençlerbirliği'nin ligimizin en az gol yiyen takımı olması tesadüf değil.

Birlikte hareket eden, oyunun boyunu kısaltan, takım halinde topun arkasına geçen, savunma prensiplerini çok iyi uygulayan bir rakibe karşı sabırlı oynamak ve yakaladığınız pozisyonuda gole çevirmeniz gerekir ki, Fenerbahçe ilk yarıda girdiği tek pozisyonu Lens'in müthiş pasını Sow usta dokunuşuyla gole çevirmesini bildi.



Noel tatili için kart gördü

İki takımın taktik anlayışı ve oyun yapılarının birbirine çok benzemesi ilk yarının futbol kalitesi olarak kısır geçmesine sebep oldu.

İkinci yarının başında, Landel hamlesi hemen etkisini gösterdi ve 2 tane yüzde yüz gol fırsatını günün en başarılı ismi Volkan Demirel kurtardı.

Bir kez daha net olarak gördük ki, orta sahada Topal-Souza-Alper üçlüsünün, savumadan hucüma geçmede, dikine oynamakta, oyuncu eksiltmede ve pas trafiğini doğru yönetmede çok eksik kaldıkları gibi, en iyi yaptıkları top rakipte oyunuda oynayamadılar.

Hal böyle olunca, Fenerbahçe ne savunmada ne hücumda istediği oyunu oynayamadı.

70. dakikada Alper-Ozan değişikliği takımın direncini ve diriliğini artırmak, 75. dakikada volkan Fernandao ise baskı yememek topu ilerde tutmak, rakibin etkisini ve hızını kesmek adına yapılmış doğru değişiklerdi.

Üstüne Fernandao'nun golü gelince Advocaat'ın tecrübesini ve oyuncularını tanıdıkça maksimum katkının nasıl alınacağının en güzel uygulamasıydı.

Skrtel tecrübesinde bir oyuncunun Trabzonspor maçından önce böyle basit bir pozisyonda kart görmesi akıllara erken Noel tatiline çıkma düşüncesini getirdi.



Savunmanın başarısı

İşler iyi gitmediğinde ve takımının ihtiyaç duyduğu anlarda, her koşulda yüzde yüz hazır olmamasına rağmen,kendi başarısından çok takımını düşünen ve 2 tane asist yapan Lens'i, her şarta her maça yüreğinde ne varsa koyarak 2 gol atan Sow'u ve kalesinde devleşen ve kazanılan maçta en büyük alkışı hak eden kaptan Volkan'ı tebrik ederim.

Fenerbahçe 8. maçında 19 gol atıp kalesinde 3 gol gördü. Rizespor maçı hariç Avrupa Ligi ve Süper Lig dahil yediği gollerin tümü 18 dışından atılan şut ile olmasıda takım savunmasının büyük başarısının istatistik olarak anlatımıydı.