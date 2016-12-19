Galibiyet hataları gizler

Maç sahanın buzlu olmasına rağmen beklenenin aksine çok tempolu ve hızlı başladı.

Maçın hemen başında Webo'nun kaçırdığı aslında Muslera'nın kurtardığı toptan sonra, ilk organize atağında çok iyi paslaşarak G.Saray golü buldu. Sonra, topu rakibine bırakarak kendi sahasında bekledi. Kazanacağı toplarla da hızlı hücum aradı ancak bunu uygulayamadı. Bunun sebebi ise topu rakipten kazanıp hücumu başlatacak oyuncu olmamasıydı.

Bruma, Yasin, Sneider ve Selçuk topu kazanacak oyuncu profilleri değil. Böyle olunca da topu kazanıp kontra atağa çıkmakta, pozisyona girmekte çok zorlandı. Geçen hafta kazandığı maçtan sonra da söylediğimiz gibi "Galibiyet hataları gizler" Takım savunmasını yapamayan, oyunu boyuna ve enine daraltamayan, hücumdan savunmaya çok yavaş geçen G.Saray oyunun momentumunu Osmanlıspor'a bıraktı. Özellikle Bruma geri dönmekte zorlandı ve Carole yalnız kaldı. Osmanlı bu zaafı iyi kullanarak birçok pozisyona girdi ve golü buldu. Golden sonra oyunu istediği gibi kontrol ederek ilk yarıyı bitirdi.



Değişmeyen değişir!

İkinci yarıya G.Saray daha öne çıkarak, önde basarak başlamak istedi.

Sneider ve Selçuk'un biraz da zeminden kaynaklanan formsuzluklarına ek olarak Eren, Bruma ve Yasin 3. bölgede topu tutamadı. 2. yarı takım boyu biraz daha uzadı. Hücumlarda da atağı sonlandırma problemi yaşayınca Türkiye'nin 2. bölgeden 3. bölgeye geçiş oyunun en iyi oynayan, çok çabuk çıkabilen Osmanlı'ya karşı birçok pozisyon verdi ve 2. golü kalesinde gördü. Golden sonra futbolun altın kurallarından birini unuttu Osmanlıspor!

Golü attıktan sonra ilk 5 dakikaya dikkat etmek yazılı olmayan kuraldır. Maçın içinde o dakikaya kadar reaksiyon göstermeyen tepki vermeyen G.Saray adına en olumlu taraf yediği gole çok çabuk reaksiyon göstermesi oldu. Geçen seneden beri bu takımla beraber olan ve takım savunmasını geliştiremeyen Riekerink için değişim önemli ve gereklidir.

Değişmeyeni ise değiştirirler ve bu hayatın kuralıdır.