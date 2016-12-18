Sorumluluk alan çıkmayınca

Şenol Güneş, her ne kadar diğer maçlar bizi ilgilendirmez dese de Başakşehir'in Trabzon galibiyeti, bu karşılaşmanın önemini bir kat daha artırmıştı. Yeniden ritim bulması gereken Kartal, temel oyun felsefesi olan hucüm futboluna uygun ofansif bir 11'le sahaya çıktı.

Bursaspor maçının ikinci yarısını kazandıran 4-3-2-1 baklava düzeni ve çift forvetle başlayan Beşiktaş bunun avantajını maçın başından itibaren hissetti.

Topa sahip olan çabuk ve basit oynayan 3 bölgede efektif ve üretken bir oyun oynadı ama bu oyunun tek zaafı kanatları yeteri kadar kullanamamaktı.

25. dakikada tekrar sevdiği 4-2-3-1'e dönerek kanatları da oyunun içine almak suretiyle kazandığı top sonrasında 3 pasla ve harika bir kontratakla golü buldu.

Kasımpaşa 2. yarıya herşeyi göze alarak başladı, çok erken golü bulması ile birlikte özgüvenleri arttı ve bunun neticesinde hemen 2. golü buldu.



Aboubakar çıkmazdı

Beşiktaş yediği gollerden hemen sonra özellikle Gökhan Gönül ve Adriano'nun kanattan getirdiği toplar ve rakibe orta saha da yaptığı pres sonrasında kazandığı toplarla pozisyon aradı. Şenol Güneş'in 71. dakikada Kerim Frei hamlesini doğru ama çıkan oyuncu tercihini yanlış buldum.

2-1 gerideyken size gol lazımken Aboubakar'ın oyunda kalması alınabilir bir riskti. Beşiktaş'da işler saha içinde ne zaman iyi gitmese ve takımının her ihtiyaç duyduğunda sorumluluk alan hucümlara yorum katabilen ve birçoğunda da başarılı olan Quaresma da hiç gününde değildi dün akşam.

Kriz anlarında sorumluluk alan başka oyuncu da çıkmayınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

Maçın hakeminden de söz etmek gerek. Birkaç küçük hata dışında skora tesir etmeden iyi maç çıkardı. Çıkışına devam ediyor.

Cesur ve kararlı tarzını bozmadan devam etmesi Türk futbolu için çok en önemli tebrikler...