Kritik galibiyet

Farklı şampiyonlar ligi yenilgisi Beşiktaş'ın kimyasını bozmuş.

İlk yarıda Bursaspor'un taktik anlayışı da her zamanki coşkusundan uzak kalan siyah beyazlılar karşısında Hamza Hamzaoğlu'nun istediği etkiyi aldı.

Karşılaşmanın ilk düdüğü ile Bursaspor "oyunu sen yap" yaklaşımını kendi alanlarında iyi pozisyon alarak ortaya koydu. İyi "duran" savunma bloğunun önündeki ikli Jorquera ve Merter sadece kesici değil, takımın lideri Batalla'ya topun aktarılması görevini de başarıyla uyguladı.

Beşiktaş ise rakip yarı alanda sıkışan oyunu açma noktasında ciddi sıkıntı yaşadı.

Sadece Oğuzhan'ın bireysel becerileri pozisyon üretmeye yetmedi.

Üçüncü Bölgede daha hareketli ve arayan bir hücum hattı beklerken siyah beyazlı oyuncuların durağanlığı akılların Kiev'de kaldığının ispatı oldu adeta.



Alkışlar Şenol Güneş'e

İkinci yarıda ise Olcay- Tolgay değişikliğinden sonra sistemi de değiştiren Şenol hoca, orta sahada baklava düzenine ve çift forvete dönerek istediği golü buldu, yediği golden sonra oyuncu değişikliği yaparak daha fazla risk alan öne çıkan Bursa kalesinde ikinci golü gördü.

Teknik direktör Şenol Güneş yapmış olduğu oyuncu ve sistem değişikliği ile tecrübesini sahaya yansıtarak maçı kazandıran en önemli faktördü. Kiev maçı sonrası alınan bu galibiyet ve üç puan Başakşehir'in puan kaybı ile daha değerli hale geldi.

Bülent Yıldırım'a ayrı parantez açmak lazım, 45. dakikada marcelo göstermediği kırmızı kart ve çaldığı kolay penaltılarla skoru oyuncu performanslarına bırakmadan kendi belirlemiş oldu.

Oyuncularının en zor anlarında mental ve fiziksel olarak çok yorgun olduğu moral motivasyona en çok ihtiyacı olduğu zamanda takımını yalnız bırakmayan, son düdüğe kadar takımını destekleyen Beşiktaş taraftarını kutlamak lazım. 6 yıl aradan sonra Beşiktaş deplasmanına gelen Yeşil beyazlı taraftarlar maç boyunca takımlarını coşkuyla destekledi.

Onları da kutlarım.