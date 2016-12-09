Alkışlar Fenerbahçe’ye

Fenerbahçe tam da düşündüğümüz gibi maça başladı. Sarı-lacivertliler'in gerek sahaya çıkan onbiri gerekse oyunun içindeki planı mükemmel şekilde işledi. Özellikle orta sahada Mehmet Topal, Souza ve Alper'in uyumu Fenerbahçe'yi Feyenoord karşısında etkili kılan en önemli etkenlerdendi.

Fenerbahçe top rakipteyken yapmış olduğu başarılı savunma ile Feyenoord ataklarını etkisiz kıldı. Kaleci Volkan Demirel'in ilk yarıdaki müthiş kurtarışı takımı yüreklendirdi. Alper top rakibe geçtikten sonra bireysel olarak performansı ile dikkat çekti. Dikine oynadığı futbol, diriplink yeteneği ve pas yüzdesi ile Fenerbahçe'nin arzulanan hücümları yaparak rakip kalede gol pozisyonu bulmasını sağladı.

Lens ve Sow ile birlikte kanatları da çok iyi kullanan Fenerbahçe özellikle Sow'un kanatta da oynama özelliğinden çok iyi faydalandı. Moussa Sow dün kendine munhasır vuruşu ile süper bir rövaşata golü atarak Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra F.Bahçe aynı oyununu sürdürdü. Savunmada Skrtel ve Kjaer'in uyumu da Fenerbahçe'nin ilk yarıda istediği sonucu elde etmesine katkı sağladı.

Bu tarz maçlarda ikinci yarının ilk 15 dakikalık bölümü çok önemlidir. Feyenoord Toornstra'nın yerine Bilal Başacıkoğlu'nu alarak etkili başladı ama Fenerbahçe tecrübesi ve oyuncu kalitesi ile bu 15 dakikalık kretek zamanı kazasız atlatmasını bildi.



Dick Advocaat engelledi

Feyenoord son bölümde Kramer'in de oyuna girmesiyle 4-4-2 dönerek Fenerbahçe kalesinde baskı kurmaya çalıştı.

Ancak Advocaat 70. dakikada yorulan Lens'in yerine Volkan Şen'i oyuna alarak sakatlanan Van Persie'yi de Emenike ile değiştirerek bu hamleye yanıt verdi.

Volkan Şen ile Emenike topu rakip kaleye taşıyarak Feyenoord'un F.Bahçe üzerinde hakimiyet kurmasını engelledi. Böylece Feyenoord atakları da etkisiz kaldı.

Sonuçta F.Bahçe hem savunma prensiplerini hem takım olarak bireysel yetenekleri sahaya yansıtarak haklı bir galibiyet aldı. Bu galibiyetle Fenerbahçe grup lideri olarak bir üst tura çıktı.

Böylelikle Fenerbahçe, Osmanlıspor ve Şampiyonlar Ligi'nden dönen Beşiktaş ilk defa bir üst tura 'seri başı' olarak katılma hakkı elde ettiler.