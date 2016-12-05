Yeteri kadar nedeniniz varsa

Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kayıpları karşısında herhangi bir Galatasaray taraftarına Kasımpaşa maçının önemini sorsan cevap bile vermez, belki sadece gülümserdi.

Bu doğal motivasyonun oyuncu grubuna yansımasını beklemek de futbolseverlerin hakkıydı.

Bursaspor galibiyeti sonrası özgüven açısından da rahatlayan sarı-kırmızılılar tüm bu pozitif faktörlerin hak ettiği coşku ve iştahı oyunun başından itibaren sahaya yansıtmayı başardı. En önde ne yapacağı merak edilen Podolski klas bir golle kafalardaki soru işaretlerini sildi, Sneijder'in takımını merkezden yönetmesi pas oyununu doğru oynamasına ve kanatlarını dengeli kullanmasına sebep oldu. Golü bulan topu ayağında tutan bir takımın daha efektif pas yapması daha dikine oynaması ve hucümda daha üretken olması gerekirdi. Kanatlarda Yasin ve Bruma'nın etkisiz oluşundan dolayı da topu rakip kaleye götürmekte zorlandı.

İkinci yarı ise çok hareketli başladı. Kasımpaşa biraz daha risk alarak önde baskı ile başladı ve golü buldu. G.Saray takımı, yediği gole hemen reaksiyon gösterdi.



Kazanması için neden çoktu

Bruma'nın en iyi yaptığı ve fark yarattığı defansın arkasına yapmış olduğu koşu ile golü buldu. Riekerink'in 10 kişi kalmış rakibine karşı 88. dakikada Yasin-Linnes ve geçen hafta son 5 dakika da oyuna girmiş golünü atmış ve moralli Eren'i uzatmalarda oyuna almasının futbol mantığı ile izah edilecek hiç bir tarafı yok. Bu aslında hocanın özgüvenin eksik olduğunu kendi içinde gel-gitler yaşadığını ve baskı altında sağlıklı karar veremediğinin net bir şekilde göstergesiydi.

Defansta Serdar Aziz'in yükselen performansı ve milli takımdaki Hakan Balta ile uyumunun üstüne koyarak devam ettiğini, maç oynadıkça gelişerek devam edeceğini ve savunmadaki problemlerin bu ikilinin performansı ile istikarı ile ortadan kalkacağı gösterdi. De Jong'un pas trafiğine ve takım savunmasına verdiği katkı neden transfer olduğu sorusuna cevap verir gibiydi. Galibiyeti getiren penaltıyı kurtaran Muslera'yı kutluyorum.

Yeteri kadar nedeniniz varsa her şeyi yapabilirsiniz.

Galatasaray'ın bu maçı kazanması için çok nedeni vardı ve kazandı.