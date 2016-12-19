Bir puan iyi puan

Soğuk hava şartlarında futbol kötüydü, tek iyi olan şey ise gelen beraberlikti.

beşiktaş kaybedince, bir sürü olumsuzluklara rağmen bir puan Galatasaray için çok önemli...Olumsuzluklara gelince; Zemin bir kere çok kötü... Osmanlı bu stada alışmış... Ağır vasıta kullanan tecrübeli şoför buzlu yolda iyi araba kullanır.

Osmanlı da bunun gibi çok alıştığı bir zeminde oynadığı için istediği gibi topunu oynadı... Podolski de olmayınca Eren, Numan'ın kucağında kaldı. Bu sahanın oyuncusu olmayan Bruma ve Snedijder de etkili olamadılar. Galatasaray'ın, bu olumsuzluklara rağmen iki tane olumlu yönü vardı.. 0-0 giden oyunda hemen öne geçti.. 2-1 geriye düştükten sonra da tuhaf bir golle hemen 2-2'yi yakaladı.

Tuhaf diyorum çünkü Semih'in orada ne işi vardı... Duran top olmamasına rağmen Semih gitti oraya.. Demek içine doğmuş..

Osmanlı için iki tane kırılma anı vardı...



Yasin en etkili oyuncu

Maçın başında yedikleri gol, ikincisi de öne geçtikleri maçta hemen golü yediler.

Sarı-kırmızılı takım golü attıktan sonra Riekerink, 3-5-2'ye döndü.. 'Osmanlı karşısında bu şartlarda aldığım puan iyi puandır' diye düşündü. Galatasaray'ın şu oyununa baktığımızda bir puan süper puan.. Galatasaray adına tek olumlu şey sonuçtu.

Yasin'in attığı golde ikiye birleri iyi yapıyor Galatasaray... Yasin etkili oynuyor, görev verdiği zaman 'Yasin niye oynuyor' kimse demez... Profesyonellik anlayışı iyi. Sağ kanatta oynuyor, sol kanatta oynuyor. Soğuk kış şartlarında Galatasaray'ın pozitif futbol oynaması çok zor..

Öyle bir olay ki 85. dakikayı geçiyorsunuz, golü yemişsiniz... Maç bitti, yenildik dersiniz... Ardından hemen gol gelince, o gol teknik direktör Riekerink'e bir kaleci daha sokturur. Riekerink'in en anlamlı puanı budur...



MUSLERA YETMİYOR

Muslera çok iyi sezon geçirmesine rağmen ligin ilk 6'sında olan takımlardan en çok gol yiyen ekip G.Saray... G.Saray'ın problemi, blokların arasında denge oyun içinde çok açılıyor ama beklerken bile çok rahat pozisyon veriyorlar.

Vermedikleri pozisyon yok.. Şut, kafa, savunma arkası koşular, duran top... Sabri, Serdar Hakan Carole birlikte oynama alışkanlıklarından daha çok önlerindeki oyuncular yardıma gelmiyor.

G.Saray'ın savunma oyuncuları çok yumuşak ve temaslı oynamıyorlar.

Temaslı oynamadıkları için aralarına iki tane oyuncu geliyor çok rahat kafayı vuruyor...



KISIR ORTA SAHA

De jong ve Selçuk, maçta ceza sahasına girmeden 90 dakikayı bitiriyor.

Bir de hareketli olmayan santrfor Eren oynayınca, Numan'ın işine geldi.

Takım savunmasında problem var, bireysel savunmada problem var. Galatasaray'ın vasat bir kalecisi olsa yediği gol sasıyı en az 25 olurdu. Orta sahadan bir türlü verimli top gelmedi. Orta saha oyuncuları da ileri gitmek istemedi. Kısacası üretkenlik yoktu.

