Yokları oynadılar

Volkan Şen ilk yarı hiç yoktu. Hasan Ali’nin hücuma hiç katkısı yoktu. Topal’ın da öyle. Souza’nın da 1 şutu var sadece. Lens de çok kötüydü. Eksik oynattı F.Bahçe’yi

Haftalar önce, Fenerbahçe üst üste kazanırken de, rakiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe'ye kaybetti, Beşiktaş 2, Başakşehir 3 maç üst üste berabere kaldı bu arada, bile 'Fenerbahçe'nin kredisi bitti' dediğimde hayret edildi. Ama hakikaten öyleydi.

Çünkü tek rakiple yarışmıyorsunuz.

Hep final maçına çıkıyorsunuz. İlk 7 hafta o kadar kötü gitmişsiniz ki 5 maçta 15 puan bile sizi zirvenin 3-4 puan uzağında tutuyor. Antalya deplasmanına gidiyorsunuz, rakiplerinizden ikisi kazanmış, diğeri berabere kalmış.

Puan farkı bir anda açılabiliyor. Bu psikoloji ile maça çıkıyorsunuz. Rakibiniz de 4 maç kazanmış sadece Başakşehir ile berabere kalmış. Bu maçta da çok iyi oynamamasına rağmen Antalyaspor'un ilk yarı 3 tane pozisyonu vardı. Fenerbahçe'nin ise bir tane... İkinci yarıda ise direkten dönen frikiği ve biraz daha baskılı bir Fenerbahçe vardı.



BİRİNCİ SANTRFORU YOK

Ardından Yekta çok güzel bir gol attı.

Golden sonra Antalyaspor çekildi, Fenerbahçe ise "Eyvah puan farkı 7 oluyor, ben bir tane santfror alayım" dedi. İki kenar oyuncusunu da değiştirdi Advocaat. Oyunun sonlarında Volkan kıpırdandı biraz ama süre yetmedi.

Fenerbahçe bu arada gol de buldu 2-3 pozisyona da girdi. Fenerbahçe ikinci yarıya değişikliklerle başlamalıydı.

Volkan Şen ilk yarı hiç yok ama ikinci yarı en etkili silahtı. Sağ tarafta çizgiye inip 2-3 top kesti ama yeterli mi? Hayır.

Fenerbahçe üç maçta 5'er gol attı, kalan maçları hep kısır. Hasan Ali'nin hiç katkısı var mıydı hücuma? Hiç yoktu.

Mehmet Topal'ın da öyle. Souza'nın da bir şutu var sadece...

Lens de çok kötüydü. Eksik oynattı Fenerbahçe'yi... İnanılmaz top kaybetti.

Volkan ve Sow da öyle... Şener dışında hücumcu oyuncun kalmıyor bu tabloda.

Fenerbahçe'nin sezon başından beri birinci santrforu da hiç olmadı.

'O zaman skor üretemezsiniz' dediğimizde itiraz ettiler.



UCUZ PENALTI OLURDU

Moussa Sow'un röveşata pozisyonunda 10 hakem hocasının 5'e 5 ayrılacağını düşünüyorum. Alper Potuk'un pozisyonunda ise Antalyasporlu Sakıb'ın, F.Bahçeli oyuncuyu formasından çekmesine rağmen ucuz penaltı olurdu benim düşünceme göre... Şimdi Fenerbahçe şampiyonluk şarışında 7 puan geride Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'den. Ayrıca Galatasaray'dan da 4 puan. Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'la da deplasmanda karşılaşacak. Ligde ilk haftalarda kaybedilen önemli puanlar kredisini tüketerek bugünleri getirdi.



FENER'DEN İYİ Mİ NEDİR

Tamam; 'Fenerbahçe kalpten oynuyor, iyi takım savunması yapıyor, merkezi iyi kapatıyor' dedik ama iyi oynuyor demedik.

Mesela G.Saray, Fenerbahçe'yi yense puan farkı şimdi 10'du, 4 değil. Eleştirilen, beğenmediğimiz Riekerink'in çalıştırdığı G.Saray'dan 10 puan geride olacaktı F.Bahçe. Bu maçta F.Bahçe geri düşene kadar pozisyon bulamadı Lens'in kafa vuruşu dışında.

F.Bahçe Kadıköy'de Beşiktaş ve G.Saray'a pozisyon vermedi ama giremedi de... Bence Fenerbahçe deplasmanda oyun formatını değiştirmeli.