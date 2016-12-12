G.Saray alan daraltmalı

Futbolun doğrusu yoktu sahada, yalnızca üçüncü bölgede müthiş oynayan bir Galatasaray dörtlüsü vardı. Linnes, Serdar Aziz, Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk altılısıyla öndeki dörtlüyle çok kopuktu. Gaziantepspor'un 13 haftadır bu kadar rahat oynadığını görmedim.

Gerçi olsa olsa 7-2 olabilirdi en fazla.

Futbolun doğrusu oynanmadı ama hücum aksiyonları çok iyi olan Galatasaray, savunma aksiyonlarında yine SOS verdi.

Geçen hafta ile bu hafta arasında bir fark yok. Ömer Üründül'ün tabiriyle bloklar arasında hâlâ bir uçurum var. Gaziantep'te İsmail Kartal döneminde önce 0-0, sonra öne geçme çabası vardı. Gaziantep oyuncuları biraz boşalmış, rahatlamıştı. Disiplinsiz ama oynamaya çalışanlar vardı.

Yanlış anlamasın Tahsin hocamız ama dün çıkan Gaziantep bir hazırlık maçına gelmişçesine riskler aldı. Galatasaray gibi güçlü bir takım bu mantaliteye 3 gol atar, 10 tane de kaçırır. Galatasaray bu galibiyetle "Zirvede ben de varım" demiş oldu.

Rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da, "T.T. Arena'ya geleceksiniz daha" mesajı yolladı. Oyun olarak eleştirebiliriz Galatasaray'ı ama puan olarak başarılılar. Özellikle ileri dörtlüye dönünce deneme yanılma yaparlar.

Riekerink'in ideal dörtlüsü belli artık önde. Bruma-Sneijder-Yasin-Podolski.

Hele hele rakip Bruma'ysa arkada bu kadar boşluk bırakırsanız cezalandırırlar. Sahanın iki yıldızı vardı, birisi 3 golü yiyen Gökhan, 3 golü de atan Yasin...

Hatta 3 gol atan Yasin dün futbolun doğrularını yapsa 2 gol, 4 asist bile olabilirdi.

Galatasaray'ın sorunu bireysel performansta değil. Sahadaki diziliş ve aradaki mesafeler. Galatasaray'ın pozisyona girmede problemi yok. Çalımcısı var, pasörü var, şutörü var. Galatasaray'ın gol sıkıntısı olmaz, takım savunmasındaki mesafe fazla açılması problem... Bu antrenman ve bol tekrarla olur. Galatasaray taktik çalışmalarına daha çok ağırlık vermeli. Topa sahip olmada bir numara, pozisyona da giriyorsun ama top rakipteyken problem yaşıyorsun.

2-1'ken bir kaza golü yesen 2-2.

Tek problem bu, alan daralacak.



3 GOL YEDİ AMA...

Gaziantepspor kalecisi Gökhan Değirmenci, Altay'da müthiş bir çıkış yapmıştı. Kayseri'de bir düşüş yaşamıştı ama tekrar yükselişe geçiyor gibi. Üç gol yiyen kaleci için maçın yıldızı demek kolay değil. Ama dün akşam birbirinden kritik kurtarışlar yaptı, gelecek için olumlu sinyaller verdi.



HERKES BiRLİK OLMALI

Beşiktaş-Bursa maçı var. Onlarca, yüzlere polis kardeşimiz taraftarların güvenliğini sağlamak için orada... Olay 1.5 saat sonra oluyor. Sıcak bir çorba içmek için evlerine gidecekken şehit oldular. Mekanları cennet olsun, zaten yerleri belli. Bizi koruyorlar, Doğu'da da, Güneydoğu'da da bizi koruyan insanlar. Normal bir gelirleri olan insanlar... Maçta Selçuk'un, taraftarın polise nasıl davrandığını gördük. Taraftarları, insanları korumak için çalışırken hain bir saldırıya uğradılar. Defnedildikleri gün Peygamber Efendimizin doğum günü... Ona gül atacağımıza şehit yolladık. Herkes gibi çok üzüldüm. Siyah bir yas rengidir. Siyah giyinmek istedim ama öyle olursa mağlup olacağımı hissettim. Bunu istiyorlar herhalde, bunu reddettim. Ateş düştüğü yeri yakmasın. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" demek doğrudur ama yetmez. Bu ülkenin lideri, "Doları bozun" diyorsa cebine sokmak için değil, ülke için istiyor. Zengin fakire sahip çıkacak, komşu komşusuna sahip çıkacak. Ekonomik olarak ülkemizi terörle birlikte yok etmeye çalışıyor. Ülkemiz Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da bir sınav verdi. Kısacası siyasi görüşü ne olursa olsun, birlik beraberlik lafta olmaması lazım.