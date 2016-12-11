Kilidi Tolgay açtı

Siyah-beyazlılar Bursaspor’u, teknik direktör Şenol Güneş’in kritik hamlesi ile aştı

Oynanan son 6 maçı da Beşiktaş kazanmış.. Bursa'yla aralarında bir rekabet var. Yedinci maçı buldu. İki takımın da 7 günlük periyotlarına bakmamız lazım. Bir tarafta Rizespor maçını kazanıp bu maça konsantre olmuştur Bursaspor. Ekip olarak analizlerini de yapmışlardır, bu maça konsantre olarak hazırlanmışlardır. Beşiktaş ise Fenerbahçe deplasmanına gidiyor, 1 puana eyvallah diyor. Kiev'e gidiyorsunuz, 29'da kırmızı kart ve penaltı veriyorsunuz ve maç başka bir yere gidiyor. İş psikolojik faktörlere geliyor böyle maçların ardından.

Quaresma'nın, Talisca'nın, Caner'in de olmamasıyla daraldı kadro. Bursaspor takımı Başakşehir'i ve Benfica'yı baz alarak önde basmaya çalıştı. Bekleri de çıkarmaya çalıştılar. Beşiktaş son haftalarda preslerde sıkıntı yaşayabiliyor. 25 dakika önde baskı yapan Bursaspor, bu baskının karşılığını alamadı. Mücadele vardı ama kalite yoktu arada.

Beşiktaş ikinci yarıya pek alışılagelmedik bir sisteme döndü, 4-2-2-2 gibiydi.

Oğuzhan ile Atiba, Necip ile Tolgay'ın önündeydi. Atiba'ya hoca Gökhan'a yardım et demişti. Penaltıya kadar hiç tehdit almadan iki bekini de çok çıkardılar.

Arkalarında emniyet vardı çünkü. Atiba vardı birinde, diğerinde Tolgay ile Oğuzhan vardı. Geliyorum diyen gol penaltıyla geldi. İlk yarıda Oğuzhan markaj altındaydı, Merter'in kucağında olduğu için top alamıyordu. İkinci yarıda Olcay'ın yerine Tolgay girdi. O da geriye geldi, aldı topu. Önde baskıyı da onun kabiliyetiyle kırdı Beşiktaş. Oğuzhan da aynısını yaptı. Gökhan ilk yarıda yoktu ama ikinci yarı Beşiktaş'taki en iyi maçlarından birini oynadı. Başakşehir maçındaki 25 ile 75 arasındaki baskısını dün Bursa'ya da yaptı Beşiktaş. Daha çok top yapan kimdi;

Beşiktaş. İsabetli oynayan, şut atan, orta yapan; Beşiktaş... Maçın lehine olması doğaldır.

İkinci yarı bekler de oyuna girince rakip de dalgalandı. Böyle olunca dönen topların da hepsini Beşiktaşlılar aldı.





KİEV'DE ÇİZGİ HAKEMİ YAKTI

Kale arkası hakemlerinin faydası kadar zararları da oluyor. Beşiktaş'ın Kiev'de oynadğı maçta Thomson değil yardımcı verdi kararı. Yalnız şu da var, Beşiktaş'ın hatası da oldu Kiev'de. 2-0'ken taktik bir hamle yapılıp devreye kadar bağlanmalıydı, denersin, olmaz hadi 3-0 yenilirsin. 6 yiyemezsin. 3-0'dan Benfica'ya karşı 3-3'e dönmüş takım 6 gol yiyemez. Aboubakar'a da bu yüzden kızıldı zaten. Orada dağıldı bir takım.



İKİNCİSİ NET PENALTI

Bana göre verilen ilk penaltı değil, ikincisi net penaltı... Marcelo'nun pozisyonu minimum sarıydı, bence kırmızı da verilebilirdi. Evet, kararlar Beşiktaş'ın lehineydi. Bunu tartışmam ama bunlar çok gündeme gelmeye başladı. Hatalar var mı, var ama böyle olunca oyun saygınlığını kaybediyor. Böyle olunca maçlara 2 bin kişi gidiyor. Bursaspor takımı dün hakem hataları yüzünden mağlup olmadı. İlk 25 dakika iyi top oynadı.