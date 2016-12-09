Sow’u nasıl bilirdiniz?

Yıllar sonra Fenerbahçeli oyuncu böyle anılacak: Ya bir röveşata yapıyordu, bir ton gol attı



Manchester United'ın, Feyenoord'un yer aldığı bir gruptan lider olarak çıkmak büyük iş... Hem de fazlasıyla hak ederek... İçerideki üç maçı da kazandı, deplasmanda sadece Manchester United'a kaybetti.

Dünyanın en pahalı takımlarından bir tanesi Manchester United.

Feyenoord ise Hollanda'da lig lideri...

Fenerbahçe takımı kafa yapısı, oyun ve oyuncu karakteriyle çok zor iki farklı mağlubiyet alır.

Volkan sıfır hata... İki bek çok iyi oynadı. Stoperler için oyun zaten tam istedikleri gibi.

İkisi de canlı. Hele hele savunmada beklerken de dar alanda da yerden, havadan iyiler.

Mehmet Topal, Souza ve Alper Potuk zaten tempolu oyuncular.

Öndeki oyunculardan Lens zaman zaman çok iyi işler yaptı... Van Persie istekli ama etkili değil.

Moussa Sow...

Ona biraz yer ayırayım dedim.

İzleyenler Sergen'i nasıl tanır?

Çok yetenekli, çok iyi sol ayağını kullanıyor...

"Tanju'yu nasıl tanırdın?" diye sordukları zaman cevabı verirsin;

"Çok iyi santrfor, ayağının içini mükemmel kullanıyor, uzun olmamasına rağmen çok iyi kafa vuruşları vardı" dersin.

Metin Tekin'i sorduğumuzda ise izleyenler izlemeyenlere der ki;

"Çok süratliydi, çok etkili bir forvetti, çok da yakışıklıydı" Beşiktaş'ta zaten Metin-Ali- Feyyaz üçlüsü müthişti!

Moussa Sow'la ilgili de şunlar denecek;

Fenerbahçe'de iki kez oynadı, süratli mi? Soru işareti...

Çok mu teknik? Soru işareti...

Kafa vuruşu? Soru işareti...

Ama izleyenler izlemeyenlere bir şeyi yıllar sonra anlatacak:

"Ya bir röveşata yapıyordu, bir ton gol attı." Yani yıllar sonra Fenerbahçeli Moussa Sow böyle anılacak.

Fenerbahçe; dolu dolu futbol oynamıyor olabilir ama dolu dolu mücadele ettiği kesin.

Yürekten, kalpten oynuyorlar.

Takım içi yardımlaşma da mükemmel denecek düzeyde.



AVRUPA'YI TİTRETTİK!

Avrupa'da 3 takımımızın yoluna devam etmesi, Beşiktaşımız'ın dramatik bir şekilde Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'ne kalması da başarıdır.

Fenerbahçemiz'in güçlü kadrosuyla yaptığı da başarıdır.

Osmanlısporumuz'un ciddi bir gruptan çıkması da başarıdır.

En azından Avrupa kupalarında yoluna devam eden 3 tane takımımız, iki gün önce de Şampiyonlar Ligi'nde 3 tane gol atıp bir de asist yapıp adından söz ettiren bir Türk futbolcu olarak Arda'nın öne çıkması benim için futbol adına önemli bir hafta geçirdiğimizin göstergesi...

Aynı zamanda kışı en azından heyecan içinde geçireceğiz ki inşallah baharı da görürüz.



ŞİFRE: İSTİKRAR

Sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, haftalar ilerledikçe fizik gücünü artırdı.

Teknik direktör Dick Advocaat da 1.5-2 ay önce takımı tamamen öğrendikten sonra kadrosundaki 10 banko oyuncuyu belirledi. Bu da beraberinde başarıyı getirdi.

Açıkçası teknik direktör Advocaat'ın adaletli seçimleri ve son iki ay içerisinde tutturduğu kadro istikrarı futbolcular üzerinde büyük etki gösterdi.

Bunun sonucunda da Fenerbahçe yükselişe geçti ve başarılı sonuçlar gelmeye başladı.