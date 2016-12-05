Kazanan hep haklıdır!

Galatasaray rakipleriyle mesafeyi kapattı ancak yarın bir gün ortaya çıkacak zafiyetleri var

Süper Lig'in 13 haftası geride kaldı. Hiç maçları izlemeyen biri puan durumunu alsa, bir de Rıdvan Dilmen adlı yazarın 3 hafta önceki yazısını açıp okusa, "Bu adam ne anlatmış böyle" der. Riekerink'in yeterliliği yok diyorum. Bir bakıyorum, yeterliliği üst düzey Şenol Güneş'e karşı ikinci devredeki derbide, hem de TT Arena'da kazanırsa ikili averajla geçebilecek konumda. Yalnızca 3 puan fark var. Kazanan hep haklıdır.

Son iki haftada Galatasaray, 15 puanlık karşılaşmalar oynadı. Zirvedeki Başakşehir-Beşiktaş, Fenerbahçe-Beşiktaş beraberlikleri ile mesafe kapattı.

Galatasaray kalan maçlarda minimum 7'yle kapatıp zirve yarışında olur, birkaç takviye yapma şansları da olur.

Bugün öyle bir fırsat var ki bayıltır rakibini diyorsun. Hedef ne, 3 puan? Aldı mı, aldı. Fenerbahçe'yi geçti. Sonuç bu...

Oynanan oyuna bakarsak ise artı ve eksilerine göre konuşmak lazım...



Temassız oynuyorlar

Müthiş bir artısı var, bir o kadar da yarın bir gün ortaya çıkabilecek zafiyetleri var. Temassız oynuyorlar. Ben forvet oyuncusuydum, bu Galatasaray'a karşı oynamayı çok isterdim.

Her oyuncunun en az 1 metre mesafesi var Galatasaraylılarla... Alır dönersin.

Pas yapıyor deniyor. Pas bir silahtır ama öndeki ve arkadaki oyuncular ayrıldığı zaman git-gelli olur. Kasımpaşa lehine de olabilirdi.

Artılarından başlayalım. Galatasaray aynı sistemde oynuyor. Omurgada Serdar Aziz, Nigel De Jong ve Lukas Podolski'nin gelişi hareketliliği artırdı.

Geçen haftaki Bursaspor karşılaşması da böyleydi, ikinci golde birinci sınıf orta saha oyuncusunun bile zorlanacağı incelikte bir pas çıkarması önemliydi.

Bireysel yetenekleri yüksek...Podolski oyunun içinde görmeseniz de şutör bir oyuncu.

Galatasaray ikinci bölgede pas yapıyor, güzel ama ön taraftaki oyuncularla kopuk. Türkiye'nin en çok pas yapan takımı ama az pozisyona giriyor.

Rakibi de oynatan bir takım. Bu nasıl olacak? Top sende kalırken üretemiyorsun, kolay da pozisyon veriyorsun.

Temassız oynatıyorsun çünkü, çok rahatlar rakipler. Bursaspor'a karşı 2'ye 1 bile yakalanabilirlerdi.



SNEİJDER İYİCE COŞTU

Bazı oyuncuların isteklerini artırdığını gördüm. Örnek Sneijder; coşkusu, topu almak istemesi. Lider bir oyuncu. Selçuk bir de De Jong'u yakaladı, o da topa girmeli, isterse bırak öne git, tek başına kalsın. Galatasaray'ın en büyük problemi alan daraltmak. Kaleci Ramazan topu şişiriyor, gol oluyor. Böyle gol mü olur? Soldan sağa, sağdan sola istedikleri gibi top atabiliyorlar. Bloklar arasındaki dengeyi, mesafeyi bulsalar ciddi şampiyonluk adayı olurlar ama şu ana kadar o görüntü yok. Forması, büyüklüğü "Yarışta ben de varım" dedirtiyor.