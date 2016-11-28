Advocaat’ın eseri

Advocaat çok karakterli; objektif ve açık sözlü. Son haftalarda Alper ısrarı var. Ozan Tufan düzelmesine rağmen kesmedi. Oyuncuyu kazanmak üzere antrenörlük yapıyor. En önemlisi bu

Konya'daki maçtan beri "Teknik direktörü artık artı ve eksi yönde değerlendirebiliriz" demiştim. Oyuncularını çözmüştü Advocaat.

Bence hoca çok karakterli bir adam. Objektif ve açık sözlü. Erdemli bir adam ayrıca; Aatif için ani karar vermek zorunda olduğunu ancak yanlış karar verdiğini söyledi. Son 3 lig maçında oynattı.

Avrupa'da devam ederse listeye de yazacaktır. Ayrıca ideal kadro kurma yolunda da ilerliyor. Son haftalarda Alper ısrarı var. Ozan'ın sakatlığı düzelmesine rağmen kesmedi. Çok adaletli bir teknik adam.

Volkan'a hiç iş düşmedi. Golde de bir hatası yok.

Şener çok formdaydı, dün de öyleydi. Hasan Ali ortalama oynadı. İki stopere iş düşmedi. Mehmet Topal çok iyi oynadı. Souza idare etti. Alper iyi değil, çok iyi oynadı. Aatif etkili oldu. Sow üç gol attı, daha ne yapsın? Böylesi bir takım sayabiliriz peş peşe. İki farkla fiş çekilmez, ancak uzatmalarda iki farkı bulursun, öyle olur. Yalnız şunu da söyleyeyim;

Rizespor bu ligin en zayıf takımlarından biri.

Mutlaka takviye yapması lazım devre arası.



Artık Fener'in de 8 bankosu var

Elbette bu Fenerbahçe'nin iyi oyununu gölgeleyen bir şey değil, klas bir maç oynadılar. Galatasaray'la zor bir maç oynadılar fiziksel açıdan, hafta arası da Zorya maçı vardı. Bir de oyuncular form tutmaya başladı. Takımın en büyük silahı Lens iken o yokken 3 maç kazandılar. Artık Fenerbahçe'nin de minimum 8 bankosu var. Şener'le Alper'in altını çizmek lazım, çok oyuncunun açığını kapatıyorlar.

İş ciddiyetleri var. Paris'ten Van der Wiel diye bir adam gelmiş ama Şener'e baktı, daha özverili, kendine daha iyi bakıyor, onu oynattı.

Fenerbahçe'nin kapasitesi bu. Van Persie biraz düşük kaldı ama yoğun markaj altındaydı, sinirlenip sarı kart da gördü. Moussa Sow geldiğinde göbekli bir adamdı. Dubai'de oynamak kolay değil. Sow'u çok dengeli bir şekilde takıma soktu hoca. Oynattı, kesti. Manchester'a röveşatayla gol attı, yine kesti ve takıma adapte etti.

Daha erken ama kısa sürede Beşiktaş'ın 4 puan arkasına kadar yaklaşabilmesi çok önemli. Düşünün, 5'te 5 yapıp 15 puan almış bir Fenerbahçe lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde.

Son 5 maçlık periyot hocanın takımı tanıması, oyuncuların da işlerine daha ciddiyetle yaklaşması bu değişimi sağladı. Advocaat, oyuncuyu kazanmak üzere bir antrenörlük yapıyor.

En önemlisi bu. Son olarak Rize'de zemin süperdi.

Hakem Ali Palabıyık da çok güzel bir maç yönetti.



Emenike'nin işi bundan sonra zor

Futbolda istatistik çok önemli ama bazen 10 isabetli şuttan gol çıkmaz, bazen de dünkü maç gibi 6 şuttan 5 gol çıkar. Şimdi kabuk değiştiriyor Fenerbahçe.

Oyuncuların formu artıyor ama dünkü maçta farklı bir yaklaşım da vardı.

Bekleyip kontratakla gitmeye çalışıyordu.

Dün rakip Rize'nin zayıf olması, Fenerbahçe'yi daha çok önde oynamaya itti. Son bölümde artık Beşiktaş'ı düşünmeye başlamıştı savunma oyuncuları.

Emenike'yi hocanın bir daha düşüneceğini zannetmiyorum. 'Küskün mü, koşacak mı?' diye düşünmeyecektir. Geride kalan oyuncular Lens, Sow, Van Persie, Fernandao. Form durumuna göre bu oyuncular arasında tercih yapar.