Kartal için kayıp değil

Maçın gidişatı Başakşehir’e bağlıydı. Güneş her şeye hazırlandı ama Başakşehir’in presine hazırlanmadı Beşiktaş gibi bir takıma karşı bu taktiksel başarıdır. Kora kor geçen bu maç Beşiktaş adına kayıp sayılmaz.

Cüneyt Çakır dünyanın en iyi hakemlerinden biri. Bana göre geçen hafta Kadıköy'deki çok zor bir maçı iyi geçirdi. Sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitti ve 6 günde üçüncü maçına çıktı dün. Çok yük bindi Çakır'a. Bu kadar yüklenilmez. Türkiye'de MHK başkanı olmak çok kolay. Sıkıştım mı Çakır'a veririm maçı.

Çakır'da şunu gördüm. O da Beşiktaş'ın teknik direktörü veya herhangi bir takımın teknik direktörü kadar kart çizelgesini biliyor. Quaresma'ya kart göstermemek tamamen maç öncesi bilinçaltı yerleşmesi. Çakır maçtan önce göstermedi o kartı, kafasında vardı onu idare etmek. Bu sözlerim manipüle edilmesin.

Gelelim Oğuzhan'ın pozisyonuna. O pozisyona niye faul çaldığını Mahmut biliyor, Oğuzhan biliyor ve Çakır biliyor.

Tebrik ederim onu ama bu karar çok tartışılacak.

Ben pozisyonda başka bir yerde hücum faul falan arıyordum. Ama bunu görmek çok kolay değil. Benim görüşüme göre de bu pozisyon faul; çekme ile Oğuzhan'ın dengesi bozuluyor. Ayrıca Oğuzhan hamle yapmak için gidiyordu o topa ve çekilip düşürüldü. Ama skoru etkileyen bir artı yaptı Çakır.



Oyunu Başakşehir belirledi

Oyunun stratejisini Başakşehir belirledi.

Güneş her şeye hazırlandı ama Başakşehir'in presine hazırlanmadı. 13 dakika 23 saniye boyunca top Başakşehir kale sahasına gelmedi, ilk top Epureanu kalecisine dönerek oynadı geriye. Beşiktaş gibi bir takıma karşı bu taktiksel bir başarıdır.

Başakşehir kazanan takımlara karşı etkili olabildiği gibi kontrataklarda da çok iyi. Tesadüf değil 20-25 maçtır kaybetmemeleri.

Fakat 2.'yi bulamadığınız zaman sonuçta rakip Beşiktaş. Sonra büyük bir sıkıntı daha oldu; pas yüzdesi yüzde yüze yakın olan Emre sakatlanıp, çıktı. İnanılmaz oynadı bu maçta, bir orta saha daha iyi oynayamazdı.

Sonra Beşiktaş 30 ve 75. dakikalar arası kontratak tehlikesi yaşamadan tek kaleye çevirdi. Belli bir üretkenlik de yakaladı. Ve duran bir toptan beraberilği de yakaladı. Sonrasında ise yoruldu ve alanlar genişledi tekrar. Başakşehir de böylece kontratakları yakalamaya başladı Visca, Mahmut ve Mossoro ile...

Bu maçta da kora kor oyunlardan birini oynadı Beşiktaş. Ve sonuç Beşiktaş için kayıp değil. Yurt dışından biri gelse kora kor şahane bir maç izlerdi. Çok dezavantajlı bir Beşiktaş ve oyun içinde dezavantajlı duruma düşen bir Başakşehir.

Tamam Beşiktaş çok yoruldu ama Şenol Güneş hiç ağlamasın. Bu fikstür haftalar önce belli. Ligin biteceği tarih belli. Advocaat bilmiyor mu? Güneş bilmiyor mu? Dört hafta önce bu maçı oynayacağını benden daha iyi bilmiyor mu? Yani Avrupa'da oynayan teknik adamlar bunu maçtan sonra konuşmayacaklar.

Futbolculuk artık çok zor. Deparlı oynuyorsunuz, kora kor mücadele ediyorsunuz.

Fizik gücünüz çok yüksek olmalı.

Adriano gibi Barcelona'dan aldığınız bir oyuncu bile 90 dakikayı çıkaramıyor.

Bizim zamanımızda olduğu gibi değil futbol. Şunu söyleyeyim: Spor okulları için Başakşehir'in gelişimini izlemek lazım. Ne yapıyorlar, nasıl çalışıyorlar, düştüklerinde nasıl çıkıyorlar izlenilmeli.