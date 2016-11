Maçtan çıkarılacak 2 ders

Galatasaray net bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılara zaferi getiren goller de daha önce kadro dışı bırakılan oyunculardan geldi. Öne çıkarılacak iki ders ise Linnes ve De Jong

Galatasaray basketbolda Barcelona ile oynadı.

Aynı saatte Galatasaray'ın futbol takımı da Bursaspor'la oynadı. Bunun halledilmesi lazım. Arada 2, 2.5 saat olmalı en azından. Bir kulübün önemli iki maçı var, seyirciler de ikiye bölünüyorlar. Bence bu değerlendirilmeli.

Fenerbahçe'nin de başına geliyor.

Galatasaray benim de dahil olmak üzere çok kişinin tartıştığı bir teknik adamla 4 maçta 9 puan kaybetmiş şekilde Bursaspor'un karşısına çıkıyor. Oynadığı futbol ürkütücü olmayabilir ama önemli bir takıma karşı istediğini aldı. Önünde oynayacağı 4 maç kaldı, ikisini Arena'da oynuyor, birini Kasımpaşa'da... Bir de Osmanlı deplasmanı var. Bu maçın 3 puanı en azından zirve yarışından kopmamak için önemliydi. Görünen o ki devre arasına kadar Riekerink'le gidilecek.

Sneijder'siz olmayacak.



Linnes bu takımda olmalı

Sneijder bu maçta da diriydi, istekliydi.

Hakan ile Serdar Aziz oynayacak gibi. İkisi olmazsa da Semih olacak.

Chedjou bence çok iyi stoper ama Afrika Kupası'na gidecekmiş.

Minimum 4 maç oynayacak, performansından da antrenör memnun değil herhalde. Ben öyle gözlemledim. Muslera'nın yanı sıra Linnes'i beğendim. Linnes terste, solda oynamasına rağmen başarılıydı. Sabri'nin yerine oynatılmalı. Şahsi fikrim kötü oynasa bile ısrar edilmeli Linnes'te... Önlerinde Tolga ile De Jong dönüşümlü oynayacak gibi gözüküyor.

Psikolojik olarak da puan olarak da önemli bir galibiyet aldı. Net bir galibiyetti, hak ederek bunu elde ettiler.

Hiçbir maç, teknik adamları ya da bizleri yanıltmamalı.

Maç öyle bir maç ki, iki takımın orta sahasında De Jong'un dışında sırıtan bir oyuncu yoktu. 2-3 yıldır Galatasaray'ın en büyük sorunu Sneijder'in çok dar alanda oynaması.



3 puanı onlar getirdi!

Yasin de, Bruma da maç maç, oyun oyun değişebilen isimler. Her iki kanatta da oynayabilen oyuncular. Ya çok iyi oynuyorlar, ya da yok oluyorlar. Podolski de tam tersi, çok görünmüyor ama atıyor. İki güzel pas da attı.

Sneijder Adana'ya götürülmedi. Yasin kadro dışı kaldı, geldi. Selçuk kadro dışı kalmak üzereydi, vazgeçtiler. 2-1'e getiren oyuncular kadro dışı kalanlar...

Galatasaray kazanabilir, yenilebilir ama teknik direktör otoritesi çok önemli. Yönetim mi ağır basıyor, hoca mı, belli değil. Yasin ne oldu da gönderildi, ne oldu da gelip şahane bir gol attı? Bunların çözülmesi lazım. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hocaları geniş ve problemli oyuncularla çalışıyorlar. Hoca ile yönetim Galatasaray'da git-geller yaşıyorlar.

Teknik direktörü aşan problemler var belli ki... Galatasaray'ın bunu halletmesi lazım. Son olarak dünden çıkarılacak iki ders var; bir Linnes dersi, iki De Jong dersi...